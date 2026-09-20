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Cập nhật thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng trong quản lý bệnh lý sản phụ khoa

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/9, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng y khoa trong quản lý các bệnh lý sản phụ khoa thường gặp”.

Cập nhật thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng trong quản lý bệnh lý sản phụ khoa

Sáng 20/9, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng y khoa trong quản lý các bệnh lý sản phụ khoa thường gặp”.

Cập nhật thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng trong quản lý bệnh lý sản phụ khoa

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung trao đổi các nội dung về: Hội chứng sản khoa nghiêm trọng - góc nhìn mới trong chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao; tối ưu hóa quản lý tồn lưu dai dẳng HPV từ chứng cứ đến thực hành lâm sàng; cá thể hóa liệu pháp nội tiết mãn kinh từ khuyến cáo đến thực hành.

Thông qua các báo cáo chuyên môn và phần thảo luận, các đại biểu có thêm cơ hội cập nhật những bằng chứng mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từng bước đưa kiến thức khoa học vào công tác khám, điều trị và theo dõi người bệnh.

Cập nhật thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng trong quản lý bệnh lý sản phụ khoa

Chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ cập nhật chuyên đề tại hội thảo.

Điểm chung được nhấn mạnh tại hội thảo là sự chuyển đổi trong tư duy lâm sàng: từ tiếp cận theo bệnh sang tiếp cận theo nguy cơ; từ điều trị triệu chứng sang can thiệp vào cơ chế bệnh và từ phác đồ đồng loạt sang cá thể hóa điều trị cho từng người bệnh.

Hội thảo góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn, tăng cường trao đổi giữa các chuyên gia, qua đó hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa trong thực tiễn.

Tô Hà

Từ khóa:

#Sản phụ #thực hành #Quản lý #Chuyên gia #Điều trị #Chăm sóc sức khỏe #Bác sĩ #Người bệnh #Bệnh viện #Kiến thức

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