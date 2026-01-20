Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

Hotline: 0822.173.636   |

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an xã Thiệu Hóa, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thiệu Hóa ngăn chặn thành công vụ việc người dân chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”.

Theo thông tin từ Công an xã Thiệu Hóa, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thiệu Hóa ngăn chặn thành công vụ việc người dân chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”.

Đại diện Công an xã và Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Thiệu Hoá tuyên truyền, giải thích cho chị H. về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh Công an cung cấp)

Cụ thể, sáng 19/1, chị L.T.H., sinh năm 1992, trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thiệu Hoá để chuyển tiền. Trong quá trình giao dịch, khi được nhân viên ngân hàng hỏi thông tin chuyển tiền thì chị H. tỏ ra lúng túng và có nhiều biểu hiện bất thường nên nhân viên ngân hàng đã điện báo Công an xã Thiệu Hoá để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, chị H. cho biết: Khoảng một tuần trước, thông qua mạng xã hội Facebook, chị có quen biết với đối tượng tên là Mech Lio (tự xưng là Việt kiều Anh). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, đối tượng đặt vấn đề muốn gửi tài sản từ nước ngoài về cho chị và nhờ chị đứng ra nhận. Do nhẹ dạ nên chị H. đã tin tưởng và đồng ý chuyển cho đối tượng 140 triệu đồng tiền bảo lãnh để nhận “quà” chuyển từ nước ngoài về.

Sau khi được Công an xã tuyên truyền, giải thích việc “chuyển tiền - nhận quà” từ nước ngoài là một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, chị H. đã nhận thức và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.

Quốc Hương

#Xã Thiệu Hóa #Lừa đảo #Ngân hàng #đối tượng #ngăn chặn #Nông nghiệp #kịp thời #Phát triển #Nông thôn #Mạng xã hội facebook

