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Kịp thời dập tắt đám cháy sát hành lang đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45

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Một đám cháy sát hành lang cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đã được phát hiện và lực lượng quản lý, khai thác tuyến đường đã có mặt kịp thời khống chế sự việc.

Kịp thời dập tắt đám cháy sát hành lang đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45

Một đám cháy sát hành lang cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đã được phát hiện và lực lượng quản lý, khai thác tuyến đường đã có mặt kịp thời khống chế sự việc.

Kịp thời dập tắt đám cháy sát hành lang đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45

Đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đã dập tắt đám cháy sát hành lang. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp)

Lực lượng vận hành, quản lý, khai thác tuyến đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đã phát hiện và dập tắt kịp thời một đám cháy ngay sát hành lang, không gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết thông qua hệ thống camera giám sát vào lúc 17h42 ngày 5/11, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 đã phát hiện một đám cháy tại hành lang cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 tại Km289 bên trái tuyến.

Ngay lập tức, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 đã liên hệ ngay với đơn vị quản lý và khai thác là Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả huy động xe tưới nước nhằm khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại và đặc biệt không gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đến 18h30 cùng ngày, đám cháy đã được các đơn vị quản lý, vận hành, khai thác cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 khống chế và dập tắt. Đám cháy không có thiệt hại về người.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc đám cháy sát hành lang đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/kip-thoi-dap-tat-dam-chay-sat-hanh-lang-duong-cao-toc-mai-son-quoc-lo-45-post1146472.vnp

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