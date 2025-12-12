Khởi quay Gameshow mới - “5 ngày 10 tiếng” cho trẻ mầm non

Lần đầu tiên, một chương trình gameshow truyền hình cho đối tượng trẻ mầm non do Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện với tên gọi “5 ngày 10 tiếng” sẽ chính thức được ra mắt.

Số đầu tiên của chương trình đã được khởi quay tại trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School (phường Đông Quang) sáng 12/12.

Game show “5 ngày 10 tiếng” hướng đến đối tượng trẻ mầm non (5-6 tuổi) đang chuẩn bị vào lớp 1. Thời điểm này, trẻ vừa tập làm quen với chữ cái, con số; đồng thời cũng được rèn giũa những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước sang một cấp học mới.

Thông qua các trò chơi sinh động, bổ ích, Game show sẽ góp phần giúp các bé nhớ, nhận diện chữ cái, phát âm đúng chính tả, tư duy toán học cũng như những kỹ năng để ứng ứng phó với các tình huống diễn ra bất ngờ trong cuộc sống

Mỗi chương trình có sự tham gia của 2 đội chơi, mỗi đội gồm 5 thành viên chính. Các đội sẽ tự đặt tên cho đội của mình.

Chương trình mô phỏng nhịp sinh hoạt của trẻ mầm non theo tinh thần: Học mà chơi-chơi mà học, với 3 phần thi

Phần 1: Siêu nhí đấu trí. Phần thi này được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý của trẻ, vừa đảm bảo tính giáo dục vừa tạo hứng thú cho người tham gia

Phần 2: Nào, mình cùng chơi nhé. Các đội chơi cùng tham gia trò chơi vận động như: ném bóng vào rổ, đánh bóng cướp cờ...

Phần 3: Sàn diễn tuổi thơ. Các đội chơi sẽ thể hiện tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất của đội mình

Chương trình sẽ được phát trên truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa từ tháng 1/2026

Số ghi hình đầu tiên nhận được sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống Nobel School Thanh Hóa cùng sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh, sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh.

Gameshow hấp dẫn mới - “5 ngày 10 tiếng” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giáo và các em học sinh.

Các em nhỏ thích thú khi tham gia chương trình.

Chương trình được Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, tổ chức ghi hình phát sóng; thực hiện chạy chữ trên màn hình, gắn logo nhà tài trợ theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho các cơ quan, đơn vị phối hợp và các nhà tài trợ. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu chương trình trên kênh truyền hình TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Anh Tuân