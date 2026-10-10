Khi đồng vốn theo người dân về quê

Với nhiều hộ sản xuất nông nghiệp, thiếu vốn thường là điểm nghẽn ngay từ lúc bắt đầu. Từ những khoản vay phù hợp, người dân có thêm điều kiện cải tạo đất, đầu tư cây, con giống, mở rộng sản xuất và từng bước hình thành những mô hình kinh tế ổn định.

Cán bộ Agribank Bắc Thanh Hóa kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng tại xã Hoằng Lộc.

Hơn 20 năm trước, khu đất của gia đình ông Mai Văn Tuấn ở xã Nga An vẫn chưa mang dáng dấp của một trang trại. Đất cần cải tạo nhưng nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, trong khi việc lựa chọn hướng sản xuất cũng chưa rõ ràng. Năm 2000, ông tìm đến Agribank Nga Sơn vay 50 triệu đồng. Khoản vốn khi ấy giúp gia đình bắt đầu những việc mà nếu chỉ dựa vào nguồn lực sẵn có sẽ khó thực hiện cùng lúc. Ông Tuấn dùng vốn cải tạo đất, đào ao thả cá, mua cây giống và đầu tư chăn nuôi. Thay vì tập trung vào một loại cây, con, gia đình lựa chọn mô hình tổng hợp để tận dụng diện tích và giảm bớt rủi ro trong sản xuất. Qua nhiều năm, khu đất hoang hóa trước kia đã thay đổi, khoác trên mình một diện mạo mới. Hiện trang trại có khoảng 100 gốc cây ăn quả, chủ yếu là bưởi, ổi, mít, kết hợp chăn nuôi và nuôi cá. Doanh thu từ mô hình đạt hơn 200 triệu đồng/năm. Ông Tuấn chia sẻ: “Lúc bắt đầu cải tạo khu đất, khó khăn nhất là thiếu vốn. Được ngân hàng tạo điều kiện vay, gia đình có thêm động lực để làm. Có vốn thì mới tính được chuyện đầu tư từng bước, chứ chỉ trông vào tiền tích cóp thì rất khó”.

Câu chuyện của gia đình ông Tuấn cũng là thực tế mà nhiều hộ sản xuất nông nghiệp gặp phải. Đầu tư cho cây trồng, vật nuôi thường cần một khoản vốn ban đầu tương đối lớn, trong khi phải chờ đến cuối vụ hoặc sau một chu kỳ sản xuất mới có nguồn thu. Nếu không có nguồn vốn phù hợp, nhiều ý tưởng sản xuất khó trở thành mô hình thực tế.

Ông Phạm Xuân Anh, Giám đốc Agribank Nga Sơn, cho biết: “Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng, cán bộ tín dụng được phân công phụ trách từng địa bàn, thường xuyên nắm tình hình sản xuất và nhu cầu vay vốn của người dân. Khi hộ dân có nhu cầu, cán bộ ngân hàng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và phương án sử dụng vốn. Việc cán bộ bám địa bàn giúp ngân hàng hiểu rõ hơn điều kiện sản xuất của từng khu vực, đồng thời người dân cũng có đầu mối để trao đổi khi phát sinh nhu cầu vốn. Các tổ vay vốn tại thôn, xóm cũng được duy trì như một kênh kết nối giữa ngân hàng và người vay. Thông tin về chính sách tín dụng, điều kiện vay, thời hạn trả nợ được phổ biến trực tiếp đến các thành viên. Từ đây, nhu cầu vốn của từng hộ được phản ánh đến ngân hàng thuận lợi hơn”.

Không chỉ tại Agribank Nga Sơn, mạng lưới tổ vay vốn đang được Agribank Bắc Thanh Hóa duy trì tại nhiều địa phương. Chi nhánh phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN và các tổ chức ở cơ sở để đưa thông tin tín dụng đến gần hơn với người dân. Đến đầu tháng 10/2026, toàn chi nhánh có 1.430 tổ vay vốn với 31.271 thành viên, tổng dư nợ đạt thông qua tổ vay vốn trên 5.200 tỷ đồng. Nguồn vốn được các hộ sử dụng cho nhiều nhu cầu sản xuất như mua giống, cải tạo đất, xây dựng chuồng trại, đầu tư máy móc, mở rộng quy mô hoặc chuyển đổi mô hình kinh tế.

Ông Phan Văn Phòng, Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: “Trong sản xuất nông nghiệp, thời điểm có vốn đôi khi quyết định cả một vụ sản xuất. Chậm vốn, người dân có thể bỏ lỡ thời điểm xuống giống, cải tạo đất hoặc đầu tư chuồng trại. Ngược lại, nếu vay vượt quá nhu cầu hoặc đầu tư khi phương án sản xuất chưa rõ ràng, áp lực trả nợ sẽ trở thành gánh nặng. Bởi vậy, cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, việc xác định đúng nhu cầu và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích được Agribank Bắc Thanh Hóa chú trọng. Với những hộ sản xuất có phương án rõ ràng, khoản vay có thể được tính toán theo chu kỳ của cây trồng, vật nuôi, phù hợp hơn với khả năng tạo thu nhập. Chi nhánh tiếp tục bám sát nhu cầu phát triển kinh tế ở từng địa bàn để xây dựng phương án tín dụng phù hợp; ưu tiên các mô hình sản xuất có hiệu quả, có khả năng tạo việc làm và nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với đó là kiểm soát chất lượng tín dụng, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hạn chế những khoản vay không phù hợp với khả năng sản xuất và trả nợ”.

Khi dòng vốn được đưa đến đúng nơi, đúng thời điểm và gắn với nhu cầu sản xuất thực tế, không chỉ từng hộ dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế mà sức sản xuất ở khu vực nông thôn cũng được khơi dậy. Đây là nền tảng để người dân đầu tư dài hạn, nâng cao thu nhập và góp phần tạo chuyển biến bền vững cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bài và ảnh: Đức Thanh