Khát vọng trở thành điểm sáng ở khu vực miền núi phía Tây của tỉnh

Đảng bộ Hóa Quỳ được hợp nhất từ Đảng bộ xã Bình Lương và Đảng bộ xã Hóa Quỳ trước đây. Sau 3 tháng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt trong chỉ đạo và phát huy sức mạnh của 661 đảng viên ở 35 chi bộ.

Đảng ủy xã Hóa Quỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Qua tìm hiểu hoạt động tại một số chi bộ thôn như Thanh Hương, Xuân Hương, Liên Hiệp, Luống Đồng, cho thấy các chi bộ đã thể hiện rõ vai trò trung tâm lãnh đạo toàn diện. Từ xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Mỗi chi bộ trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng ủy, trực tiếp đưa nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của Nhân dân. Nhờ đó, nhiều chủ trương được triển khai đồng bộ; các phong trào XDNTM, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự đều đạt được những kết quả quan trọng.

Bí thư chi bộ thôn Thanh Hương Lê Ngọc Tính cho biết: Chi bộ có 13 đảng viên, trong thôn có 141 hộ với 630 nhân khẩu. Từ đầu năm đến nay, chi ủy đã chủ động bám sát nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết của chi bộ nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Qua 3 tháng hoạt động, cán bộ xã sau hợp nhất đã nêu cao vai trò, trách nhiệm với tinh thần gần dân, sát dân. Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Tĩnh cũng đã có buổi làm việc với chi bộ để nắm bắt tình hình công việc của chi bộ, của thôn, trong đó quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để tập trung giải quyết, tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Hóa Quỳ đạt được những kết quả nổi bật như thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 56 triệu đồng/năm, gần gấp đôi so với năm 2020. Nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả; giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 84 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Diện tích cây ăn quả tăng nhanh, đạt hơn 112ha, mang lại sản lượng 1.088 tấn mỗi năm; tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 71,42%.

Không chỉ phát huy lợi thế nông nghiệp, Hóa Quỳ còn chú trọng phát triển kinh tế dịch vụ theo hướng đa dạng. Toàn xã có 201 hộ kinh doanh với doanh thu bình quân trên 200 triệu đồng/hộ/năm. Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 183 tỷ đồng, hằng năm tăng 10%. Phong trào xây dựng được triển khai sâu rộng, toàn xã có 14/20 thôn đạt chuẩn, 1 thôn đạt kiểu mẫu. Chương trình OCOP có 2 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đang trình công nhận 4 sao.

Công tác quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Xã đã giải quyết việc làm cho 600 lao động, trong đó có 373 người đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. Các chính sách dân tộc, miền núi, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo được thực hiện kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Công tác chuyển đổi số được Đảng ủy chú trọng chỉ đạo. 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo phần mềm quản lý; 82% hộ dân tiếp cận dịch vụ số.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Tĩnh cho biết: “Những kết quả mà Hóa Quỳ đạt được thời gian qua chính là sự kế thừa của những địa phương trước khi sáp nhập. Sau khi bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định rõ mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hay công tác xây dựng Đảng đều phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy. Mỗi đảng viên phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện nghị quyết mới tạo được niềm tin và sức lan tỏa trong Nhân dân".

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, hằng năm Hóa Quỳ đạt tốc độ tăng trưởng 7%, thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm, tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 90%. Muốn làm được điều đó, trước hết Đảng bộ phải tiếp tục xây dựng bộ máy thật sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ đủ tâm và tầm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân. Trong đó, trọng tâm mà Đảng bộ xã đã và đang triển khai là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ thật sự là hạt nhân đoàn kết; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ cơ sở, khơi dậy sức dân trong XDNTM và giảm nghèo bền vững...

Với những định hướng rõ ràng, cụ thể, cho thấy cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hóa Quỳ đang tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng vươn lên, trở thành điểm sáng ở khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Minh Hiếu