Khẩn trương xử lý sạt lở bờ hữu sông Chu qua xã Lam Sơn

Tình trạng sạt lở bờ hữu sông Chu, đoạn qua khu dân cư (KDC) thôn 8, xã Lam Sơn, đang đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân. Có điểm sạt chỉ còn cách nhà ở của người dân khoảng 2,5 m, việc sớm triển khai giải pháp bảo vệ bờ sông trở thành yêu cầu cấp thiết.

Sạt lở nghiêm trọng áp sát nhà dân

Chiều ngày 8/10/2026, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa có mặt tại các điểm sạt lở bờ hữu sông Chu, đoạn qua KDC thôn 8 (xã Lam Sơn). Khu dân cư nằm ở bờ lõm của đoạn sông cong, nơi dòng chủ lưu hướng trực tiếp vào bờ, nguy cơ sạt lở rất cao.

Trong các đợt mưa lũ năm 2025 và những tháng vừa qua của năm 2026 khiến mực nước sông Chu dâng cao, gây sạt lở tại khu vực cách cầu Mục Sơn khoảng 900 m về phía thượng lưu. Bãi sông tại đây cong và hẹp. Chiều dài cung sạt khoảng 650m; vách sạt dựng đứng, cao từ 10 đến 13 m; sạt lở đã lấn vào bãi sông gần 15m. Đáng lo ngại, có điểm sạt chỉ còn cách nhà ở của hộ dân khoảng 2,5 m và đã lấn sâu vào công trình phụ.

Sông Chu, đoạn qua xã Lam Sơn.

Do dòng chủ lưu lớn hướng thẳng vào KDC, địa chất khu vực này là đất pha cát, các điểm sạt khoét sâu vào bờ sông, tiếp giáp KDC và có dấu hiệu lan rộng khi mưa lũ xảy ra. Sau những trận mưa lũ vừa qua, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Tình trạng này đang đe dọa tài sản Nhà nước, các công trình hạ tầng, phúc lợi và diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Chịu ảnh hưởng trực tiếp là 37 hộ dân với 165 nhân khẩu thuộc khu dân cư thôn 8.

Ông Nguyễn Văn Thành và nhiều người dân sinh sống tại KDC thôn 8 rất lo lắng trước tình trạng sạt lở bờ hữu sông Chu đã áp sát nhà ở, đe dọa cuộc sống của người dân trong khu vực. Ông Thành bày tỏ: Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành sớm bố trí nguồn vốn xây dựng kè kiên cố bảo vệ bãi sông, xử lý triệt để tình trạng sạt lở để các hộ dân nơi đây có nơi ở an toàn, yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Sớm triển khai giải pháp bảo vệ bờ sông

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Niệm, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn, cho biết: các trận mưa lũ trong những năm vừa qua đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Chu, đoạn qua xã Lam Sơn. Vào mùa mưa bão, dòng nước chảy xiết khiến bờ sông tiếp tục bị khoét sâu. Sạt lở diễn ra nhanh, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. Trong khi chưa có nguồn kinh phí đầu tư công trình xử lý, UBND xã Lam Sơn đã tổ chức di dời 2 hộ dân với 13 nhân khẩu đến nơi ở an toàn. Địa phương đã huy động vật tư, nhân lực ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; cắm biển cảnh giới; tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống thiên tai; cử người thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời di dời các hộ dân gần khu vực nguy hiểm khi xảy ra tình huống xấu.

Tình trạng sạt lở bờ hữu sông Chu, đoạn qua xã Lam Sơn, đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Tuy nhiên, các biện pháp ứng phó tạm thời chưa thể giải quyết triệt để nguy cơ sạt lở kéo dài. Hiện nay đang là mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng cần sớm đánh giá mức độ nguy hiểm, xem xét kiến nghị của địa phương và xác định phương án bảo vệ bờ sông phù hợp. Việc bố trí nguồn lực cần gắn với tính cấp bách của khu vực đang bị uy hiếp, để có giải pháp khắc phục kịp thời, giảm nguy cơ sạt lở tiếp tục lấn sâu vào KDC.

Ngày 26/09/2026, UBND xã Lam Sơn đã có tờ trình số 112/Ttr-UBND đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở; sớm bố trí kinh phí đầu tư công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Chu, đoạn qua KDC thôn 8, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Thu Hòa