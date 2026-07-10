Khẩn trương triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khẩn trương khởi công vào ngày 15/7/2026.

Khẩn trương triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6660/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương cần khẩn trương rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót hoặc hỗ trợ không đúng đối tượng. Việc hỗ trợ được thực hiện từ nguồn kinh phí ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại chưa sử dụng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc rà soát, xác định đối tượng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương, đánh giá cao Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã tích cực, chủ động triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 1.422 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát; trong đó đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 410 căn nhà. Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai việc khởi công, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát vào ngày 15/7 năm 2026 bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)