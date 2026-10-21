Khẩn trương triển khai dự án 10 trường nội trú liên cấp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai 10 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn đang được san lấp mặt bằng, triển khai thi công.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, đầu tháng 9/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt 10 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của tỉnh, gồm: Hiền Kiệt, Mường Mìn, Sơn Điện, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Tén Tằn, Quang Chiểu và Mường Chanh. Trong đó có 5 trường được xây dựng mới toàn bộ, tại các xã: Sơn Điện, Tam Chung, Mường Mìn, Tén Tằn và Hiền Kiệt. 5 dự án còn lại được xây dựng ở các vị trí trường cũ, kết hợp cải tạo cơ sở vật chất hiện có và xây mới các hạng mục công trình, mở rộng quy mô diện tích trường học.

Bên cạnh xây mới, cải tạo cơ sở vật chất, Nhà nước cũng đầu tư đồng bộ, hiện đại trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của học sinh và giáo viên. Thời gian triển khai dự án trong các năm 2026-2027. Theo quyết định phê duyệt, 10 dự án trường nội trú liên cấp được đầu tư với nguồn vốn trên 2.469 tỷ đồng.

Ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương nhanh chóng triển khai công tác giải phóng mặt bằng khu vực triển khai dự án, đồng thời yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động cán bộ, kỹ sư, nhân công, cùng phương tiện, máy móc, vật tư, vật liệu, triển khai ngay công tác thi công. Đáng chú ý, đơn vị đã thành lập các ban điều hành từng dự án, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, viên chức.

Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn được phê duyệt với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, triển khai xây dựng trên diện tích 34.452,2m2, tách biệt với các trường học hiện tại. Để đảm bảo tiến độ dự án, đến đầu tháng 10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phối hợp với UBND xã Mường Mìn hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu triển khai ngay công tác san lấp.

Trên công trường, nhà thầu thi công là Tổng Công ty CP Miền Trung đã huy động hơn 30 cán bộ, kỹ sư, công nhân và nhiều loại phương tiện máy móc công trình, tập trung san lấp tạo mặt bằng thi công dự án. Ông Lê Văn Trưởng, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết: “Do phải san gạt đồi cao để tạo mặt bằng, khối lượng đất đá phải đào đắp là rất lớn, tranh thủ thời tiết ít mưa, chúng tôi đã tổ chức san gạt cả ngày đêm, với quyết tâm cao đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai dự án”.

Tương tự, tại dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Điện, công tác triển khai thi công cũng đang được tiến hành khẩn trương. Tính đến đầu tháng 10/2026, tuy mặt bằng dự án chưa được bàn giao toàn bộ, song nhà thầu đã tổ chức đào đắp, san nền ở những khu vực đã được bàn giao.

Ông Trần Văn Dương, Phó trưởng Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (phụ trách điều hành dự án trường nội trú liên cấp tại các xã: Mường Mìn, Sơn Điện, Hiền Kiệt) cho biết: Ngay từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu xây dựng kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công theo từng tuần, tương ứng với khối lượng công việc phải hoàn thành. Công tác triển khai dự án đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đến ngày 15/10, cả 10 dự án trường nội trú liên cấp đang được triển khai đồng bộ trên thực địa. Hầu hết các dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu triển khai đào đắp, tổ chức thi công các hạng mục công trình; riêng dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng ở khoảng 2,8ha.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, với tinh thần có mặt bằng đến đâu, triển khai thi công đến đó, các nhà thầu đã khẩn trương huy động nguồn lực để triển khai dự án. Trong đó, các dự án tại xã Mường Chanh, Mường Mìn có khối lượng giải ngân lớn nhất với gần 10 tỷ đồng mỗi dự án. Riêng tại dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Mường Chanh, nhà thầu đã hoàn thành đổ bê tông móng, cổ móng, xây tường các khối nhà lớp học lý thuyết THCS và nhà học lý thuyết, nhà thư viện khối tiểu học.

Bài và ảnh: Đức Anh