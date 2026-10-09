Khẩn trương khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng tại các khu dân cư

Sáng 9/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực địa tình trạng ách tắc dòng chảy tại một số tuyến sông, kênh trên địa bàn các phường Hạc Thành, Đông Quang, nhằm đánh giá khả năng tiêu thoát nước và triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Đoàn công tác kiểm tra việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, bảo vệ hành lang tuyến sông Nhà Lê tiêu ra sông Lý, phường Đông Quang.

Đoàn đã kiểm tra công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy, bảo vệ hành lang các tuyến sông, kênh thuộc hệ thống tiêu thoát nước tại khu vực cống tiêu núi Long, kênh sông Vinh, phường Hạc Thành và tuyến sông Nhà Lê tiêu ra sông Lý, phường Đông Quang.

Đây là những khu vực cần được rà soát, xử lý các điểm ách tắc, bảo đảm dòng chảy thông suốt, nâng cao khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Đoàn kiểm tra hệ thống thoát nước tại Khu đô thị Núi Long.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Công ty TNHH MTV Sông Chu, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh tiêu, trục tiêu, phấn đấu hoàn thành công tác nạo vét trước ngày 15/10.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh: Tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư thời gian qua cho thấy yêu cầu cấp thiết phải rà soát, xử lý những “điểm nghẽn” trong hệ thống tiêu thoát nước.

Các ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, không để tình trạng ách tắc dòng chảy kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Đoàn kiểm tra công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy tại kênh sông Vinh, phường Hạc Thành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trên cống, mương thoát nước; che lấp cửa thu, hố ga; lấn chiếm, thu hẹp hành lang sông, kênh tiêu.

Đồng thời, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ nạo vét, khơi thông dòng chảy, tập trung vào các tuyến sông Nhà Lê, kênh Vinh, sông Lý, sông Hạc, cống tiêu khu vực núi Long và các hệ thống tiêu thoát nước khác.

Những vị trí có nguy cơ gây ngập phải được kiểm tra, xử lý kịp thời; chủ động rà soát các điểm bất cập để có phương án ứng phó trước khi xảy ra mưa lớn.

Đoàn kiểm tra thực tế tại hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập úng tại phường Hạc Thành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời đánh giá toàn diện năng lực tiêu thoát nước của hệ thống, xác định rõ nguyên nhân gây ngập tại từng khu vực để đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài. Việc xử lý không chỉ dừng ở khơi thông dòng chảy trước mắt mà phải gắn với rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước, nâng cao khả năng chống chịu khi có mưa lớn.

Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị phải triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, rõ địa bàn, rõ nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, duy trì dòng chảy thông thoáng, không để tái diễn tình trạng ách tắc. Mục tiêu là chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn, ổn định sinh hoạt và đời sống của Nhân dân, nhất là tại những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa lớn.

Đoàn kiểm tra công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy tại khu vực cống tiêu núi Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng yêu cầu các sở, ngành chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã, phường và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

Cùng với các giải pháp trước mắt, cần rà soát, đánh giá tổng thể năng lực tiêu thoát của hệ thống sông, kênh, từ đó đề xuất giải pháp lâu dài, xử lý căn cơ các điểm nghẽn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng khi xảy ra thiên tai.

Khánh Phương