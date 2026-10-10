Kết quả điều tra ban đầu vụ cơ phó Flydubai âm mưu tấn công máy bay

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không flydubai hôm 30/9, trong đó một cơ phó người Oman bị cáo buộc âm mưu chiếm quyền kiểm soát máy bay trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv và lao vào nhà ga sân bay Ben Gurion của Israel nhằm gây thương vong hàng loạt.

Theo Tổng chưởng lý UAE Hamad Saif al Shamsi, vụ việc xảy ra ngày 30/9 khi máy bay bay qua không phận Saudi Arabia. Cơ phó bị cáo buộc dùng rìu cứu hộ tấn công cơ trưởng, khiến máy bay giảm độ cao khoảng 4.900 m trong 30 giây. Một phi công khác cùng tiếp viên và một số hành khách đã khống chế nghi phạm, tiếp quản máy bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay tại Tabuk, Saudi Arabia, trước khi bàn giao người này cho UAE.

Theo hãng thông tấn WAM, cuộc điều tra khởi động ngày 1/10 cho thấy nghi phạm bị cho là lấy cảm hứng từ các vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ. Người này cũng được cho là đã thực hiện hai chuyến bay đến Tel Aviv trước đó để làm quen với đường bay và sân bay.

Nghi phạm 29 tuổi từng làm việc tại một số hãng hàng không, trong đó có Oman Air, trước khi gia nhập flydubai vào tháng 1/2026. Theo ông Al Shamsi, người này đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng về chuyên môn và an ninh, song điều tra cho thấy có dấu hiệu cực đoan từ năm 2017, khi còn học tập tại Australia. Royal Air Maroc xác nhận nghi phạm từng tham gia chương trình huấn luyện ba tháng tại hãng năm 2025 nhưng không được tuyển dụng.

Theo Reuters, nghi phạm là Hammam al-Hammami, công dân Oman. Ông Al Shamsi cho biết người này khai đã xem tài liệu tuyên truyền khủng bố và tập quyền Anh để chuẩn bị cho vụ tấn công.

Tuyên bố của Tổng chưởng lý UAE không cáo buộc flydubai có sai phạm. Hiện, hãng cũng chưa đưa ra bình luận.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ, trong đó tập trung vào quá trình hình thành ý định của nghi phạm và những tình tiết liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc. Các thông tin về động cơ và diễn biến vụ việc hiện chủ yếu dựa trên kết quả điều tra do phía UAE công bố.

Minh Phương