Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 16/1/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15 (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả."

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

8 yêu cầu, nhiệm vụ

Kế hoạch đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ đối với Bộ Giáo dục và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan. Cụ thể như sau:

1. Về tổ chức quán triệt, truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, trong năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện triển khai ở cấp trung ương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ này ở cấp địa phương.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật.

Danh mục văn bản cần ban hành để quy định chi tiết Luật và thời gian hoàn thành thực hiện theo Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, công bố theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản công bố tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, hoàn thành trong tháng 1/2026; danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hoàn thành trong tháng 2/2026. Các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoàn thành theo lộ trình, chậm nhất ngày 20/6/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, công bố theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản công bố tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; hoàn thành trong tháng 1/2026. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp gửi danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tháng 02/2026 để theo dõi.

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản Luật; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Luật

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan cập nhật Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật vào Bộ pháp điển đề mục Giáo dục trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

5. Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các nội dung của Luật.

6. Bộ Giáo dục và Đạo tạo thường xuyên phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành Luật; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản Luật; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Luật và các văn bản quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi hành Luật

7. Định kỳ 5 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật.

8. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Bộ Tư pháp thực hiện việc báo cáo về tổ chức thi hành Luật.

Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, tránh lãng phí

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật có nội dung liên quan đến giáo dục, đào tạo các ngành, nghể đặc thù lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là trong công tác xây dựng chính sách cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm rà soát, thực hiện theo thẩm quyển hoặc tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định để phù hợp với quy định của Luật liên quan đến lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã trong phạm vi của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Đồng thời, căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật hoặc lồng ghép vào kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý các nhiệm vụ liên quan đến nguồn lực thực hiện các nội dung được phân cấp, phân quyền hoặc giao trách nhiệm theo quy định của Luật./.

