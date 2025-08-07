Italy chi 15,6 tỷ USD xây dựng cây cầu treo dài nhất thế giới

Ngày 6/8, Chính phủ Italy đã phê duyệt dự án trị giá 13,5 tỷ euro (tương đương 15,6 tỷ USD) để xây dựng cây cầu treo dài nhất thế giới nối đảo Sicily với đất liền.

Eo biển Messina, địa điểm dự kiến xây dựng cây cầu treo nối đảo Sicily với đất liền. (Ảnh: Reuters)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Matteo Salvini cho biết, sau nhiều thập kỷ lên kế hoạch, một ủy ban cấp bộ đã “bật đèn xanh” cho việc xây cầu bằng nguồn ngân sách nhà nước bắc qua eo biển Messina.

Phát biểu họp báo, ông Salvini nhấn mạnh “đây sẽ là cây cầu một nhịp dài nhất thế giới” và đóng vai trò là “động lực phát triển” cho các khu vực nghèo khó ở hai đầu, cụ thể là đảo Sicily và vùng Calabria ở miền Nam Italy.

Cây cầu dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2032 và được thiết kế với 2 tuyến đường sắt ở giữa cùng 3 làn xe ở mỗi bên. Nhịp treo của cầu dài tới 3,3 km - một kỷ lục thế giới, nối dài giữa 2 tòa tháp cao 400m.

Chính phủ Italy cho biết đây sẽ là công trình tiên tiến nhất về kỹ thuật, có khả năng chịu được gió mạnh và động đất ở khu vực nằm trên hai mảng kiến tạo. Sau khi được xây dựng và đưa vào hoạt động, cây cầu sẽ mang lại tăng trưởng kinh tế và việc làm với con số lên tới hàng chục nghìn, theo ước tính của Phó Thủ tướng Salvini.

Tuy nhiên trước đó, dự án đã châm ngòi cho một số cuộc biểu tình tại địa phương do lo ngại về những tác động đối với môi trường và vấn đề kinh phí. Những người chỉ trích cho rằng số tiền dùng để xây cầu nên được chi tiêu cho những việc khác tốt hơn.

Chính phủ Italy phân loại chi phí xây dựng cầu vào mục chi tiêu quốc phòng, nằm trong mức chi 1,5% GDP dành cho các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng như an ninh mạng và cơ sở hạ tầng.

Italy và các nước thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó có 3,5% GDP chi cho quốc phòng và 1,5% GDP chi cho các khoản mục như trên. Chính phủ Italy hy vọng việc phân loại chi phí xây cầu như trên sẽ được chấp thuận, xét đến thực tế Sicily có đặt một căn cứ của NATO./.

Theo TTXVN