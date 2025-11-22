Israel mở chiến dịch tấn công mới, lệnh ngừng bắn Gaza lung lay

Dù lệnh ngừng bắn đã được thiết lập, tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine vẫn còn nhiều thách thức. Các vụ xung đột tại Bờ Tây và các chiến dịch nhắm vào Hezbollah ở miền Nam Lebanon vẫn diễn ra. Trong bối cảnh này, Qatar, quốc gia trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn, cảnh báo rằng các cuộc tấn công mới có thể làm suy yếu lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas, vốn đã kéo dài nhiều tuần.

Israel thực hiện các cuộc tấn công mới vào Lebanon và Gaza. Ảnh: NBC News

Theo Bộ Y tế Gaza, các cuộc tấn công gần đây đã khiến hơn 50 người thiệt mạng tại Lebanon và Gaza, đồng thời hàng trăm người Palestine bị bắt giữ tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Trong khi đó, tại Israel, Nội các an ninh Israel đã bỏ phiếu thành lập một nhóm bộ trưởng đặc trách giám sát giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nhóm này gồm: Ngoại trưởng Gideon Sa’ar, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir.

Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận dự kiến sẽ bắt đầu sau khi tất cả các con tin còn sống được trả tự do và các thi thể con tin thiệt mạng được trao trả. Hiện, chưa có mốc thời gian cụ thể cho các giai đoạn tiếp theo, nhưng chính quyền đang nỗ lực thành lập lực lượng an ninh quốc tế, với sự tham gia của quân đội từ các quốc gia Arab và Hồi giáo, nhằm giám sát việc thực hiện giai đoạn hai.

Về mặt nhân đạo, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết nhiều nguồn cung lương thực đã được chuyển vào Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhân đạo khẩn cấp, đặc biệt khi mùa mưa gây nguy cơ làm hỏng lương thực.

Người phát ngôn của WFP, Martin Penner nhận định, tình hình tại Gaza đã được cải thiện so với thời điểm trước khi ngừng bắn, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hỗ trợ liên tục là cần thiết để giúp các gia đình phục hồi sức khỏe và ổn định cuộc sống. Theo WFP, hàng trăm nghìn người dân Gaza vẫn đang rất cần hỗ trợ lương thực.

Vào tháng 8/2025, Liên Hợp Quốc đã chính thức tuyên bố nạn đói ở một số khu vực thuộc Gaza, với hơn nửa triệu người phải đối mặt với nạn đói “thảm khốc”.

Minh Phương

Nguồn: The Times of Israel, Le Monde