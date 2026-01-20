Iran yêu cầu người biểu tình “bạo loạn” ra đầu thú

Giới chức Iran vừa ra tối hậu thư yêu cầu những người tham gia các cuộc biểu tình mà chính quyền gọi là “bạo loạn” phải ra đầu thú trong vòng ba ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.

Giới chức Iran ra tối hậu thư yêu cầu những người tham gia biểu tình “bạo loạn” ra đầu thú. Ảnh: AFP.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 19/1, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Ahmad-Reza Radan kêu gọi những người trẻ “bị lừa” tham gia biểu tình tự nguyện trình diện để được xem xét khoan hồng. Theo ông, những người “vô tình bị cuốn vào bạo loạn” sẽ được coi là nạn nhân bị kích động, không phải kẻ thù, và có thể được giảm nhẹ hình phạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình được xem là thách thức nghiêm trọng nhất đối với giới lãnh đạo Iran trong nhiều năm, dù quy mô bạo lực thực sự vẫn chưa được làm rõ do tình trạng phong tỏa Internet kéo dài.

Cùng ngày, lãnh đạo ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp Iran ra tuyên bố chung cam kết làm việc “ngày đêm” để giải quyết các vấn đề sinh kế và kinh tế, nguyên nhân được cho là đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, họ cũng khẳng định sẽ “trừng phạt dứt khoát” những cá nhân bị cáo buộc kích động các hành vi bạo lực và khủng bố.

Mỹ đang xem xét một loạt phương án nhằm gây sức ép với Tehran. Ảnh: Reuters.

Cũng trong ngày 19/1, theo một báo cáo của The New York Times, Lầu Năm Góc đang xem xét một loạt phương án nhằm gây sức ép với Tehran, trong đó có các lựa chọn quân sự và phi quân sự, giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính quyền Iran tiếp diễn.

Nguồn tin cho biết các phương án được cân nhắc bao gồm khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu chiến lược có giá trị cao, liên quan đến chương trình hạt nhân đang mở rộng của Iran. Những lựa chọn này được cho là sẽ được trình bày trong một cuộc họp báo cáo chính thức với Tổng thống Trump trong những ngày tới.

Bên cạnh kịch bản không kích, các quan chức Mỹ cũng thảo luận những phương án thay thế có mức độ can dự thấp hơn, trong đó có tấn công mạng hoặc các hoạt động quân sự hạn chế. Một số nguồn tin mô tả đây là những biện pháp nhằm gửi thông điệp răn đe, nhưng tránh nguy cơ đẩy căng thẳng leo thang thành đối đầu quân sự trên diện rộng.

Theo các báo cáo, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao, song đồng thời cân nhắc nhiều công cụ khác nhau để bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Levitt cho biết, sức mạnh quân sự chỉ là một trong nhiều lựa chọn đang được xem xét, nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu, dù Tổng thống sẵn sàng sử dụng quyền hạn của tổng tư lệnh nếu cho rằng tình hình đòi hỏi.

Những yếu tố trên cho thấy Washington đang đứng trước những quyết định khó khăn, khi vừa phải cân nhắc áp lực trong nước, vừa đối mặt với những hệ quả tiềm tàng đối với ổn định khu vực và trật tự quốc tế.

Thu Uyên

Nguồn: Wion.