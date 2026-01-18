Lãnh tụ Tối cao Iran cáo buộc Mỹ lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã có bài phát biểu công khai tại thủ đô Tehran, trong đó lên án các bất ổn gần đây trong nước là do Mỹ kích động và dàn dựng, đồng thời cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về những “tội ác” này.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng các cuộc biểu tình ở Iran là “một âm mưu của Mỹ”. Ảnh: DW.

Trong bài phát biểu ngày 17/1, ông Khamenei cho rằng hàng loạt sự kiện xảy ra gần đây tại Iran được Mỹ lên kế hoạch và triển khai. Theo ông, các diễn biến này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Iran và dẫn đến hàng nghìn thương vong, và Mỹ cần phải chịu trách nhiệm về những “tội ác” đã gây ra.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói: “Đây là một âm mưu của Mỹ. Điều đó rất rõ ràng. Chính người Mỹ đã lên kế hoạch và thực hiện mọi việc. Với hơn 40 năm kinh nghiệm, tôi có thể khẳng định mục tiêu của Mỹ là đánh gục Iran. Họ muốn đưa Iran trở lại dưới sự chi phối về quân sự, chính trị và kinh tế của họ.”

Một người đàn ông cầm tấm áp phích của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong lễ tang của một nhóm lực lượng an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Tehran ngày 14/1/2026. Ảnh: AP.

Ông Khamenei cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với các bất ổn này, và việc cá nhân can dự vào công việc nội bộ của Iran như vậy đã cấu thành hành vi phạm tội.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói thêm: “Tổng thống Mỹ đã trực tiếp can dự vào các bất ổn này. Ông ta công khai lên tiếng, đưa ra những lời đe dọa, khuyến khích những người gây rối nhận thông điệp từ Mỹ và tiếp tục các hành động phá hoại”.

Lãnh tụ Khamenei cũng đã đưa ra lời cảnh báo không chỉ nhắm vào các cuộc biểu tình đường phố mà còn cả những người mà ông mô tả là “kẻ kích động” trong và ngoài nước.

Trước đó tổng thống Trump ngày 17/1 kêu gọi chấm dứt gần 40 năm cầm quyền của lãnh tụ Khamenei. Ông nói thêm“Đã đến lúc tìm kiếm một ban lãnh đạo mới ở Iran”.

Những tuyên bố qua lại diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu cho thấy ông có thể đang lùi bước khỏi một cuộc tấn công quân sự. Iran hiện đã trở lại trạng thái yên tĩnh sau các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2025. Trong nhiều ngày qua, không có dấu hiệu biểu tình nào ở Tehran, hoạt động mua sắm và sinh hoạt đường phố đã trở lại bình thường, và truyền thông nhà nước Iran cũng không đưa tin về bất kỳ tình trạng bất ổn mới nào.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, AP.