Iran đóng cửa không phận, nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi quốc gia hồi giáo

Iran đã tạm thời hạn chế hoạt động trong không phận nước này đối với phần lớn các chuyến bay đến và đi, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục leo thang.

Iran tạm thời hạn chế không phận. Ảnh: CNBC

Theo thông báo được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đăng tải ngày, biện pháp hạn chế ban đầu có hiệu lực từ 1h45 đến 4h ngày 15/1 (5h15-7h30 giờ Hà Nội), sau đó gia hạn thời gian áp dụng là 4h44-7h (8h14-10h30 giờ Hà Nội). Dữ liệu theo dõi chuyến bay thời gian thực cho thấy nhiều máy bay đã điều chỉnh lộ trình, tránh bay qua không phận Iran trong thời gian áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, lệnh hạn chế có ngoại lệ đối với các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Tehran, với điều kiện phải được Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran phê duyệt trước.

Việc tạm thời đóng không phận diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ–Iran gia tăng căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan đến tình hình bất ổn trong nước Iran. Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo khả năng can dự nếu lực lượng an ninh Iran gây thương vong cho người biểu tình. Tuy nhiên, phát biểu tại Nhà Trắng tối cùng ngày 14/1, Tổng thống Mỹ cho biết ông được thông báo rằng tình hình bạo lực đã hạ nhiệt và Washington sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Cùng thời điểm, Mỹ đã rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông, sau khi Iran cảnh báo có thể nhắm vào các cơ sở này nếu Washington tiến hành hành động quân sự. Những động thái qua lại đã làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không trong khu vực.

Sau Mỹ, Anh cũng đã rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông. Chính phủ Anh thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Tehran và chuyển toàn bộ hoạt động sang hình thức làm việc từ xa. Đại sứ Anh cùng toàn bộ nhân viên lãnh sự đã được sơ tán khỏi Iran, trên cơ sở đánh giá an ninh và quyết định ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao.

Cùng ngày 14/1 một số quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran do lo ngại về an ninh, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo đang chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài.

Theo báo Times of Israel, các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 14/1 bày tỏ quan ngại các cuộc biểu tình biến thành bạo lực tại Iran và sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu tình trạng này tiếp diễn.

Các cuộc biểu tình biến thành bạo lực tại Iran. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một nguồn tin của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng về tình hình tại Iran vào ngày 15/1. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 20h00 giờ GMT (tức 3h00 ngày 16/1 giờ Việt Nam). Nguồn tin lưu ý Somalia - Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1, hiện vẫn chưa chính thức công bố lịch họp này.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, CNBC, Times of Israel