Thế giới

Iran cảnh báo các nước láng giềng, cáo buộc Mỹ làm gia tăng bất ổn khu vực

Thanh Giang
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/1, Iran phát đi thông điệp cứng rắn với các quốc gia láng giềng, đồng thời cho rằng các động thái quân sự của Mỹ đang đẩy tình hình Trung Đông vào trạng thái căng thẳng hơn, trong bối cảnh một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ xuất hiện tại khu vực.

Ngày 27/1, Iran phát đi thông điệp cứng rắn với các quốc gia láng giềng, đồng thời cho rằng các động thái quân sự của Mỹ đang đẩy tình hình Trung Đông vào trạng thái căng thẳng hơn, trong bối cảnh một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ xuất hiện tại khu vực.

Tin liên quan:

Iran cảnh báo các nước láng giềng, cáo buộc Mỹ làm gia tăng bất ổn khu vực. Ảnh: Reuters.

Phó chỉ huy chính trị của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Akbarzadeh tuyên bố, các nước láng giềng vẫn được xem là “bạn bè”, song nếu lãnh thổ, không phận hoặc vùng biển của họ bị sử dụng để tiến hành hoạt động chống lại Iran, Tehran sẽ coi đó là hành động thù địch. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về khả năng mở rộng phạm vi đối đầu gián tiếp trong khu vực.

Cùng thời điểm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho rằng, những “đe dọa” từ phía Washington sẽ không mang lại kết quả mong muốn, mà chỉ làm môi trường an ninh khu vực thêm bất ổn.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến đi kèm tới vùng biển Trung Đông. Tại Washington, giới chức Mỹ được cho là đang thảo luận các phương án gia tăng sức ép đối với Tehran, sau các diễn biến trong nước Iran thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập đến sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ gần Iran, đồng thời cho rằng vẫn tồn tại khả năng đối thoại. Phía Tehran trước đó cho biết một kênh trao đổi nhất định vẫn được duy trì giữa ngoại trưởng Iran và đặc phái viên Mỹ, dù hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Mỹ triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông. Ảnh: Daily Sabah.

Truyền thông Iran thời gian gần đây đăng tải nhiều cảnh báo liên quan sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực, đồng thời đề cập khả năng đưa ra các biện pháp phản ứng trong trường hợp an ninh quốc gia bị tác động. Ở chiều ngược lại, các tổ chức theo dõi bên ngoài tiếp tục công bố số liệu về thương vong liên quan các cuộc biểu tình tại Iran, song cho biết việc kiểm chứng độc lập còn gặp khó khăn do hạn chế tiếp cận thông tin.

Các diễn biến mới phản ánh bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục tiềm ẩn yếu tố phức tạp, với các phát biểu chính thức và hoạt động quân sự diễn ra song song, trong khi các kênh trao đổi ngoại giao được cho là vẫn đang được duy trì.

Thanh Giang

Nguồn: Daily Sabah.

