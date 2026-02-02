Hotline: 0822.173.636   |

[Infographics] - Chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Bính Ngọ 2026

(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, “Chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Bính Ngọ 2026” như một cánh cửa mở về miền ký ức. Ở đó có sắc đỏ câu đối, hương nếp bánh chưng, tiếng cười trò chơi dân gian và không khí Tết cổ truyền ấm áp lan tỏa khắp làng cổ Đông Sơn, để mỗi người dân và du khách được chạm tay vào hồn Tết Việt xưa, mộc mạc mà sâu lắng. Chương trình được diễn ra trong thời gian từ 12/02/2026 đến 21/02/2026 (tức 25 tháng Chạp Ất Tỵ đến mùng 05 tết Bính Ngọ) tại Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

