[Infographics] - Chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Bính Ngọ 2026

(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, “Chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Bính Ngọ 2026” như một cánh cửa mở về miền ký ức. Ở đó có sắc đỏ câu đối, hương nếp bánh chưng, tiếng cười trò chơi dân gian và không khí Tết cổ truyền ấm áp lan tỏa khắp làng cổ Đông Sơn, để mỗi người dân và du khách được chạm tay vào hồn Tết Việt xưa, mộc mạc mà sâu lắng. Chương trình được diễn ra trong thời gian từ 12/02/2026 đến 21/02/2026 (tức 25 tháng Chạp Ất Tỵ đến mùng 05 tết Bính Ngọ) tại Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.
Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đang diễn ra ở Los Angeles, ca sỹ-nhạc sỹ người Anh Olivia Dean đã được vinh danh tại hạng mục “Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất” - một trong 4 hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng Grammy.
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) quốc gia trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của di sản trong đời sống. Tuy...
(Baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, cùng với công tác chuẩn bị đón xuân, các địa phương đã và đang chủ động rà soát, chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, lễ hội nhằm xây dựng và lan tỏa nếp sống văn minh, hướng tới một mùa lễ hội văn minh, an...
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Thiết Ống - nơi đồng bào dân tộc Mường chiếm tới 75% dân số, việc phát triển kinh tế được gắn chặt với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sức bền nội sinh cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
(Baothanhhoa.vn) - Tại xã Tống Sơn (Thanh Hóa) có tục đốt Đình Liệu (rước lửa) độc đáo. Nét đẹp dân gian này gần như đã chìm vào quên lãng, đến năm 2001 được địa phương khôi phục và tổ chức hằng năm vào đêm 30 Tết.
