[Infographics] - Chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Bính Ngọ 2026

Grammy 2026: Olivia Dean đoạt giải “Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất” Văn hóa - Giải trí 14:03 02/02/2026 Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đang diễn ra ở Los Angeles, ca sỹ-nhạc sỹ người Anh Olivia Dean đã được vinh danh tại hạng mục “Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất” - một trong 4 hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng Grammy.

Lan tỏa giá trị các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Văn hóa - Giải trí 10:29 02/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) quốc gia trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của di sản trong đời sống. Tuy...

Gìn giữ nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, tín ngưỡng Văn hóa - Giải trí 09:26 02/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, cùng với công tác chuẩn bị đón xuân, các địa phương đã và đang chủ động rà soát, chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, lễ hội nhằm xây dựng và lan tỏa nếp sống văn minh, hướng tới một mùa lễ hội văn minh, an...

Thiết Ống phát triển kinh tế gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Văn hóa - Giải trí 06:27 02/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ở xã Thiết Ống - nơi đồng bào dân tộc Mường chiếm tới 75% dân số, việc phát triển kinh tế được gắn chặt với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sức bền nội sinh cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.