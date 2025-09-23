Hướng dẫn chủ động ứng phó siêu bão RAGASA trên Biển Đông

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra một số hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (siêu bão RAGASA) trên Biển Đông để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đêm 22/9, siêu bão RAGASA đã đi vào Biển Đông thành cơn bão số 9. Hồi 10 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2°N; 117,7°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Dự báo: Đến 10h ngày 24/9: Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần, ở vị trí 21,7N-113,4E; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông, mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Đông kinh tuyến 111,0E.

Đến 10h ngày 25/9: Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm, ở vị trí 21,5N-108,5E; trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng; mạnh cấp 10 giật cấp 12. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Tây kinh tuyến 116,5E.

Đến 10h ngày 26/9: Di chuyển hướng Tây Tây Nam, khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp, ở vị trí 20,6N-103,3E; trên khu vực Thượng Lào, sức gió nhỏ hơn cấp 6.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đây là cơn bão rất mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:

Đối với ngư dân, tàu thuyền trên biển:

1.Thường xuyên theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão;

2.Xác định vị trí của tàu thuyền so với vùng ảnh hưởng của bão để kịp thời di chuyển vào nơi neo đậu an toàn gần nhất hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm;

3.Liên lạc thường xuyên và thông báo về vị trí của tàu, số người trên tàu với Bộ đội Biên phòng, cơ quan chức năng;

4.Tuyệt đối không điều khiển tàu chạy về bờ cùng với hướng di chuyển của bão;

5.Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; tăng cường các biện pháp làm kín nước và chằng buộc chắc chắn các vị trí còn lại trên boong tàu để đảm bảo an toàn;

6.Thu lưới ngay, trường hợp khẩn cấp có thể phải cắt bỏ lưới;

7.Chuẩn bị các dụng cụ chống thủng, chống chìm để sử dụng khi cần; Thuyền viên mặc áo phao để đảm bảo an toàn phòng khi có tình huống nguy hiểm;

8.Giữ liên lạc chặt chẽ với đài thông tin duyên hải và thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực; tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đối với cộng đồng, dân cư trên đất liền và ven bờ:

1.Theo dõi dự báo, cảnh báo, cập nhật diễn biến của bão, mưa lớn để chủ động phòng, tránh.

2.Đảm bảo an toàn tàu thuyền nơi neo đậu, bảo vệ lồng, bè thủy sản; tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền đã neo đậu, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão ảnh hưởng.

3.Các hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

4.Chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở tạo đường thoát lũ; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu; không đỗ xe ở các vùng có nguy cơ ngập; đề phòng ngập tầng hầm chung cư.

5.Gia cố chuồng trại gia súc, gia cầm; tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

6.Lưu số điện thoại cứu hộ cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là Tổng đài 112.

7.Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Một số hướng dẫn kỹ năng an toàn trước bão:

LP (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và PCTT)