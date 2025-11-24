Hơn 72 triệu người châu Âu bị coi là sống trong nghèo đói

Theo thống kê của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), hàng triệu người châu Âu ngày nay bị coi là sống trong nghèo đói.

Người dân mua sắm tại một chợ ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, ý nghĩa của một mức thu nhập thoải mái khác nhau rất nhiều trên khắp lục địa này.

Theo thống kê, có hơn 72 triệu người ở Liên minh châu Âu (EU) được xếp vào nhóm “có nguy cơ nghèo đói” vào năm 2024, chiếm 16,2% dân số.

Mặc dù vậy, mức sống tối thiểu trông rất khác nhau khi so sánh ngưỡng nghèo đói giữa các quốc gia. “Tỷ lệ có nguy cơ nghèo đói” là tỷ lệ những người có thu nhập khả dụng tương đương trung vị (median equivalised disposable income) hàng năm thấp hơn một ngưỡng nhất định. Ngưỡng này được đặt ở mức 60% thu nhập trung vị quốc gia.

Tuy nhiên, các nghiên cứu của Eurostat chỉ ra rằng chỉ số này không đo lường sự giàu có hay nghèo đói thực tế. Thay vào đó, nó phản ánh thu nhập thấp so với những người khác trong cùng một quốc gia, điều này “không nhất thiết ngụ ý một mức sống thấp."

Trung bình ở EU, thu nhập tương đương trung vị hàng năm trên mỗi người vào năm 2024 là 21.582 euro (khoảng 24.833 USD). 60% của số tiền đó là 12.949 euro, hay khoảng 1.079 euro mỗi tháng. Bất kỳ ai có thu nhập dưới mức này được coi là có nguy cơ nghèo đói.

Tuy nhiên, số liệu cấp quốc gia mang lại một bức tranh rõ ràng hơn nhiều. Trong EU, ngưỡng này dao động từ 391 euro ở Bulgaria đến 2.540 euro ở Luxembourg.

Khi bao gồm các quốc gia ứng cử viên có dữ liệu sẵn có và các thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), nó thay đổi từ 201 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ đến 2.596 euro ở Thụy Sĩ. Na Uy cũng nằm trong số ba quốc gia có ngưỡng vượt quá 2.000 euro.

Ngưỡng có nguy cơ nghèo đói nằm trong khoảng từ 1.500 euro đến 2.000 euro ở Đan Mạch, Áo, Ireland, Hà Lan và Bỉ, được liệt kê từ cao nhất đến thấp nhất trong nhóm này.

Mức này dưới 750 euro ở một số quốc gia, bao gồm Latvia, Bồ Đào Nha, Croatia, Litva, Ba Lan, Hy Lạp và Slovakia. Mức này giảm xuống dưới 500 euro ở Hungary, Romania, Bulgaria, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số bốn nước lớn của EU, Đức có ngưỡng có nguy cơ nghèo đói cao nhất ở mức 1.381 euro, tiếp theo là Pháp (1.278 euro), Italy (1.030 euro) và Tây Ban Nha (965 euro).

Đối với một hộ gia đình hai người lớn với hai trẻ em dưới 14 tuổi, ngưỡng có nguy cơ nghèo đói gấp 2,1 lần ngưỡng của một người sống đơn lập. Điều này tương đương với 2.266 euro ở EU, 423 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ và 5.452 euro ở Thụy Sĩ.

Điều gì giải thích cho sự khác biệt?

Các ngưỡng có nguy cơ nghèo đói được gắn trực tiếp với thu nhập tương đương trung vị của một quốc gia.

Nhà kinh tế học Giulia De Lazzari tại Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết sự khác biệt về năng suất và cơ cấu công nghiệp giúp giải thích tại sao các mức này thay đổi rất nhiều. Năng suất cao hơn cho phép các quốc gia duy trì mức lương cao hơn.

Kết quả là, các quốc gia có những ngành có giá trị cao lớn, chẳng hạn như tài chính, công nghệ thông tin hoặc sản xuất tiên tiến có xu hướng trả lương cao hơn. Điều này cũng có nghĩa là ngưỡng có nguy cơ nghèo đói của họ cao hơn.

Ngưỡng nghèo đói so sánh như thế nào bằng PPS?

Khoảng cách trở nên hẹp hơn khi được đo bằng tiêu chuẩn sức mua (PPS), nhưng sự khác biệt vẫn rõ ràng. PPS là một đơn vị tiền tệ nhân tạo được thiết kế để một PPS, về lý thuyết, có thể mua cùng một lượng hàng hóa và dịch vụ ở mọi quốc gia.

Về mặt PPS, đối với một người lớn duy nhất, ngưỡng có nguy cơ nghèo đói dao động từ 449 ở Serbia đến 1.889 ở Luxembourg. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Slovakia và Hy Lạp nằm trong số năm nước thấp nhất. Ở mức cao hơn, Na Uy, Thụy Sĩ, Áo và Hà Lan nằm trong số năm nước hàng đầu.

Trong số các nền kinh tế lớn, ngưỡng này cao nhất ở Đức. Pháp tiếp theo, với Tây Ban Nha và Italy đều ở mức 1.060.

Nguy cơ nghèo đói cao nhất ở đâu?

Theo Eurostat, 16,2% dân số EU có nguy cơ nghèo đói vào năm 2024. Tỷ lệ này dao động từ 9,5% ở Cộng hòa Séc đến 22,2% ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia.

Các quốc gia ứng cử viên EU, cũng như những quốc gia Balkan và Đông Âu, có tỷ lệ người có nguy cơ nghèo đói cao hơn.

Trong số các nền kinh tế lớn, tỷ lệ này cũng cao ở Tây Ban Nha (19,7%) và Italy (18,9%), trong khi Pháp (15,9%) và Đức (15,5%) hơi thấp hơn mức trung bình của EU./.

Theo TTXVN