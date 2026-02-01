Hotline: 0822.173.636   |

Hơn 500 tác phẩm hoa đào xã Thọ Phú trưng bày tại hội chợ

Hương Hạnh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/2, UBND xã Thọ Phú khai mạc hội chợ hoa đào chào xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là lần đầu tiên xã tổ chức hội chợ hoa đào và dự kiến sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Sáng 1/2, UBND xã Thọ Phú khai mạc hội chợ hoa đào chào xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là lần đầu tiên xã tổ chức hội chợ hoa đào và dự kiến sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Với đặc trưng khí hậu, thổ nhưỡng, xã Thọ Phú được xem là một trong những nơi cung cấp hoa đào với rất nhiều giống đào đẹp, độc đáo như: đào phai cánh kép, đào phai cánh đơn, đào cổ, đào ghép... Hiện nay toàn xã có hơn 700 hộ trồng đào với tổng diện tích khoảng 150 ha. Nghề trồng đào đang góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.

Hơn 500 tác phẩm hoa đào xã Thọ Phú trưng bày tại hội chợ

Các đại biểu cùng Nhân dân tham quan tại hội chợ.

Hội chợ hoa đào xã Thọ Phú năm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 6/2 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) với trên 500 tác phẩm cây đào có giá trị về kinh tế và thẩm mỹ do các nhà vườn trong xã tham gia trưng bày, giới thiệu.

Hội chợ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá đào cảnh xã Thọ Phú và các loại hoa, cây cảnh khác đến du khách. Thông qua đó, đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ, thiết lập các mối quan hệ hợp tác sản xuất, kinh doanh của các nghệ nhân, nhà vườn và doanh nghiệp.

Tại hội chợ, lãnh đạo xã Thọ Phú đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích, giải phong cách cho các nhà vườn có tác phẩm hoa đào nghệ thuật xuất sắc.

