Xã Thọ Phú sẵn sàng cho hội chợ hoa đào 2026

Những ngày này, nhiều cây đào trên vùng đất Thọ Phú đang chúm chím nở, không khí tràn ngập sắc xuân. Nhằm quảng bá, hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm, năm nay, xã Thọ Phú tổ chức “Hội chợ hoa đào chào mừng Xuân Bính Ngọ, năm 2026”. Hiện nay, chính quyền địa phương cùng các hộ trồng đào trên địa bàn đang tích cực chuẩn bị cho hội chợ.

Video: Hoa đào trồng trên đất Thọ Phú.

Năm nay, các hộ trồng đào trên địa bàn xã Thọ Phú rất vất vả chăm sóc cây do những biến động về thời tiết, cộng với tháng nhuận. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dặn kết hợp với áp dụng khoa học kỹ thuật đúng thời điểm nên phần lớn diện tích đào ở đây vẫn phát triển tốt, nhiều nụ, nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Xã Thọ Phú hiện có hơn 700 hộ trồng đào cảnh trên diện tích khoảng 150 ha. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, những năm gần đây, người dân địa phương tập trung trồng 2 loại đào: đào gốc ( đào cổ thụ) và đào huyền với hơn 120.000 gốc.

Đến thăm vườn đào của ông Lê Văn Ban - một trong nhưng hộ gia đình trồng đào lâu năm của địa phương, những gốc đào thế, đào huyền đang chúm chím nụ. Ông Ban cho biết: “Năm nay gia đình tôi có hơn 300 gốc đào, nở đúng dịp tết. Hiện nay khách đã đến đặt mua tại vườn khoảng 70%. Được xã thông báo tổ chức hội chợ hoa đào, tôi rất hào hứng, đang chọn những cây đẹp nhất mang đến trưng bày, quảng bá đến người dân".

Nhiền hộ gia đình khác trên địa bàn xã Thọ Phú đang thuê nhân công, máy móc vận chuyển cây đến địa điểm tổ chức hội chợ.

Đây cũng là thời điểm các nhà vườn ở Thọ Phú tấp nập đón khách từ nhiều nơi đến đặt mua đào về bán hoặc chơi tết. Hiện tại, khoảng 50% diện tích trồng đào đã được thương lái trong và ngoài tỉnh đặt mua trước.

Theo các hộ dân ở đây, giá đào năm nay tăng nhẹ từ 5-10% so với mọi năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng thời tiết, nhiều diện tích đào trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại, nguồn cung giảm.

Hiện nay, xã Thọ Phú đang tích cực chuẩn bị mọi công tác cho “Hội chợ hoa đào Xuân Bính Ngọ, năm 2026”. Dự kiến, hội chợ sẽ có khoảng 34 gian hàng ngoài trời.

Ngoài trưng bày, quảng bá sản phẩm hoa đào của địa phương, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm, bình chọn và trao giải cho những cây đẹp nhất.

Hội chợ sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 31/1 đến ngày 6/2/2026 (tức từ ngày 13 đến ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ). “Hội chợ hoa đào chào mừng Xuân Bính Ngọ, năm 2026” sẽ là một sự kiện thường niên của xã Thọ Phú nhằm quảng bá, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Dưới cái nắng nhẹ của những ngày giáp Tết, hương sắc đào Thọ Phú như đang hòa quyện vào niềm vui của con người. Bởi lẽ đối với người dân nơi đây, những nụ đào khoe sắc chính là minh chứng cho một năm được mùa, mang lại cái tết đầm ấm, đủ đầy.

Hương Hạnh