Hơn 15 nghìn người thi công sân bay Long Thành xuyên đợt nghỉ Tết dương lịch

Ngày 2/1, Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cho biết, để bảo đảm tiến độ dự án, trong những ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2026, trên toàn bộ đại công trường, các nhà thầu vẫn tổ chức thi công như ngày thường.

Một góc nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Cụ thể, trên các gói thầu của Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, khoảng 15.000 cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân và 3.000 máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong đó, đối với gói thầu nhà ga hành khách, được xem là “trái tim” của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 liên danh nhà thầu huy động hơn 5.300 nhân sự và hơn 1.000 máy móc, thiết bị để thi công, sau khi cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang tập trung lắp đặt thiết bị nhà ga.

Ở phía bên trong nhà ga, hệ thống xử lý hành lý đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt (đạt 99%); hoàn thành lắp đặt khoảng 7.500m băng tải ICS thẳng và băng tải thô.

Hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi và soi chiếu hành lý xách tay đã vận chuyển về công trường được gần 200 thiết bị.

Với hệ thống dẫn đầu tàu bay đã đưa về công trường 100 bộ VDGS và đã được nghiệm thu vật tư đầu vào; nhà thầu đang khẩn trương thi công giá đỡ và thiết bị tại các cổng.

Đến thời điểm này, hệ thống thang cuốn, thang bộ hành, thang máy đang được gấp rút lắp đặt.

Đối với các hạng mục giao thông nội cảng, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, đường cất hạ cánh thứ 2 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công nhân làm việc bên trong gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai . Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất nước ta, có chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh với các sân bay lớn trên thế giới.

Sau 5 năm kể từ ngày khởi công, ngày 19/12/2025, sân bay Long Thành đã khai trương với việc đón 3 chuyến bay đầu tiên. Hiện, trên đại công trường đang tăng tốc thi công giai đoạn về đích để hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Thiên Vương - NDO

Nguồn: https://nhandan.vn/hon-15-nghin-nguoi-thi-cong-san-bay-long-thanh-xuyen-dot-nghi-tet-duong-lich-post934651.html