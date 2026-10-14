Hơn 12.600 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm ở Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Sáng 14/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho học sinh, sinh viên, thu hút 16 doanh nghiệp, đơn vị tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh hơn 12.600 chỉ tiêu.

Toàn cảnh phiên giao dịch việc làm.

Các chỉ tiêu tập trung ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, may mặc, cơ khí chế tạo, sản xuất công nghiệp, dịch vụ - thương mại, logistics; cùng các chương trình du học, đào tạo ngoại ngữ và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phiên giao dịch tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động.

Tại phiên giao dịch, học sinh, sinh viên được trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu nhân lực, điều kiện làm việc, yêu cầu về trình độ, kỹ năng và các chương trình đào tạo. Qua đó, các em có thêm thông tin để định hướng nghề nghiệp, lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực, chuyên ngành được đào tạo, nhất là những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, đơn vị tham gia, đây là dịp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, tiếp cận nguồn nhân lực trẻ và tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu các vị trí việc làm và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động kết nối, học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận sớm với thị trường lao động, tìm hiểu yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng để chủ động hoàn thiện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nhà trường nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm và đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Tư