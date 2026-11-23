Tiếp tục thực hiện cao điểm thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/11/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 25504/UBND-TDNC về việc tiếp tục thực hiện cao điểm thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.

Phường Hạc Thành diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về hạ tầng đô thị, hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Hải Đăng

Văn bản được ban hành trên cơ sở xem xét Báo cáo số 1905/BC-CAT-QLHC ngày 11/11/2026 của Công an tỉnh về kết quả tháng thứ hai thực hiện cao điểm (từ ngày 28/9/2026 đến ngày 27/10/2026).

Theo đánh giá, sau 2 tháng triển khai đợt cao điểm thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng, nhiều tuyến đường, địa bàn trọng điểm tại Thanh Hóa đã chuyển biến tích cực, giảm rõ rệt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh và các tổ chức sử dụng không gian công cộng tiếp tục được nâng lên.

Đến nay, 166/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã lập danh sách 638 tuyến, địa bàn được đánh giá ổn định về trật tự công cộng và bàn giao cho cán bộ phụ trách quản lý. Nhiều điểm, khu vực tồn tại kéo dài đã được giải quyết hoặc cơ bản được kiểm soát, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn các tồn tại như: kết quả triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều; tại một số nơi vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm, tái vi phạm. Công tác kiểm tra, hậu kiểm và chế độ báo cáo ở một số đơn vị chưa thường xuyên.

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý trong thời gian tới.

Cụ thể, UBND các xã, phường phải xác định bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước. Lực lượng chức năng cần duy trì kiểm tra, hậu kiểm sau giải tỏa, xử lý nghiêm hành vi tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, không để phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp mới.

Đáng chú ý, qua kết quả tháng thứ hai thực hiện cao điểm, tại các xã Hà Trung, Hoằng Thanh, Định Hòa, Ngọc Lặc, Lam Sơn, Vĩnh Lộc và Thạch Quảng vẫn còn một số tuyến, điểm có vi phạm kéo dài. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, trực tiếp rà soát từng điểm, giao người phụ trách, xác định thời hạn khắc phục và báo cáo kết quả trong kỳ báo cáo tiếp theo.

Các địa phương cũng được yêu cầu phát huy vai trò tự quản của thôn, tổ dân phố; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng Công an vận động người dân, hộ kinh doanh, tổ chức sử dụng không gian công cộng tự giác chấp hành.

Giao Công an tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp và có nguy cơ tái lấn chiếm cao. Công an tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá thực chất kết quả của từng đơn vị, địa phương; đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời đề xuất kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm kéo dài, buông lỏng quản lý hoặc không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời các bất cập về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, biển báo, điểm đỗ xe, chợ dân sinh, khu vực kinh doanh tự phát. Trọng tâm là giải quyết từ sớm, từ cơ sở những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm.

Sở Nội vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân trong 2 tháng thực hiện cao điểm, chú trọng kết quả duy trì trật tự sau giải tỏa và các mô hình tự quản hiệu quả để đề xuất khen thưởng theo quy định; đồng thời làm rõ trách nhiệm, đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm kéo dài (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

LP (Nguồn UBND tỉnh)