Hơn 1.500 vận động viên đến từ 51 quốc gia tham dự VJM lần thứ 9 năm 2026 tại Pù Luông

Ngày 17/10, Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam (VJM) lần thứ IX - năm 2026 đã diễn ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Với sự đồng hành của Kailas FUGA, sự kiện thể thao kết hợp du lịch mang tầm quốc tế này được Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng UBND xã Pù Luông tổ chức.

4h sáng, các VĐV dự tranh cự ly 70km xuất phát tại làng Leo.

Tham gia giải có hơn 1.500 vận động viên (VĐV) đam mê chạy địa hình trong và ngoài nước. Từ rạng sáng, các chân chạy đã xuất phát tranh tài 2 cự ly xa nhất giải là 70km và 50km tại làng Leo nằm trong lòng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, sau đó là các cự ly 25km và 10km.

Các chân chạy băng qua đỉnh Đồi Trời tuyệt đẹp.

Với khung cảnh hùng vĩ và vẻ đẹp nguyên sơ của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, các VĐV không chỉ chinh phục những cung đường xuyên rừng, những dãy núi đá vôi hiểm trở, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, băng qua suối, lên đỉnh núi, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, không gian văn hóa, vòng quay nước độc đáo, những bản làng dân tộc thiểu số mang đậm nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Trên cung đường chạy, các VĐV không ít lần vượt qua những chiếc cầu tre.

Sự kiện thể thao kết hợp du lịch mang tầm quốc tế này là dịp để quảng bá những hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp, những giá trị của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nói riêng, đất và người Thanh Hóa nói chung.

Vòng quay nước độc đáo cũng là điểm nhấn ấn tượng trên hành trình khám phá thiên nhiên Pù Luông của các VĐV.

Qua đánh giá của Ban Tổ chức, cả 4 cự ly chạy của giải đã diễn ra sôi nổi. Các VĐV tranh chấp quyết liệt cho ngôi vị dẫn đầu, liên tục bứt tốc và cạnh tranh từng bước chạy trên những cung đường băng rừng đầy thử thách, tạo nên bầu không khí sôi động và hấp dẫn.

Chân chạy Pacome Poignan (Pháp) về đích đầu tiên ở cự ly 70km nam.

Sau 1 ngày tranh tài, VJM lần thứ IX năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND xã Pù Luông đã phối hợp bảo đảm các điều kiện để giải diễn ra an toàn và mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho VĐV.

Các VĐV đoạt giải ở các nhóm tuổi chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban Tổ chức.

Thành công của giải đã khẳng định uy tín và thương hiệu của VJM trong chuỗi các giải chạy địa hình nổi bật tại Việt Nam, qua đó tiếp tục kích cầu du lịch cho Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nói riêng và du lịch Thanh Hóa nói chung.

Duy Tính