Hội tụ sắc xuân

Những ngày cận tết, đi dọc các tuyến phố lớn ở phường Hạc Thành dễ dàng cảm nhận được không khí tết đang lan tỏa. Các khu vực bán hoa, cây cảnh như Chợ Vườn hoa, Quảng trường Lam Sơn, đường Lê Hoàn, Nguyễn Duy Hiệu... các gian bày bán cây cảnh xen kẽ là sắc hồng phai của đào, màu vàng của quất, bưởi cảnh hay những chậu lan rực rỡ. Người bán tất bật chăm sóc, người mua thong thả ngắm nghía, lựa chọn...

Không khí nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu của chợ hoa ở Thanh Hóa thu hút đông đảo người dân đến tham quan, lựa chọn.

Đào và quất vẫn là hai loại cây được nhiều gia đình lựa chọn mỗi dịp tết đến. Những cành đào hồng thắm, nụ hoa chúm chím hay những cây quất trĩu quả vàng ươm không chỉ mang lại sắc xuân, mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới may mắn, đủ đầy. Tại các điểm bán hoa quy mô lớn, đào có nhiều dáng thế, từ những cành đào nhỏ phù hợp với không gian căn hộ đến những gốc đào lớn, tán rộng dành cho nhà vườn, cơ quan, doanh nghiệp. Năm nay, những gốc đào cổ thụ gây ấn tượng mạnh bởi thân cây xù xì, phủ rêu phong, đường kính từ 30cm đến hơn 50cm, dáng thế đồ sộ, cổ kính, toát lên vẻ trầm mặc của thời gian.

Anh Lê Văn Thanh, người có kinh nghiệm hơn 10 năm trồng đào cho biết: “Đây là những tác phẩm nghệ thuật “sống”, đòi hỏi công chăm sóc, tạo dáng công phu và được nhiều người chơi đào sành sỏi săn tìm. Hiện giá thuê đào cổ thụ dao động từ 10 triệu đến 50 triệu đồng mỗi gốc, tùy vào kích thước, thế dáng và độ “hiếm”, chủ yếu phục vụ nhu cầu trưng bày tại các không gian lớn trong dịp tết".

Bên cạnh đào và quất, bưởi cảnh cũng là một trong những lựa chọn được ưa chuộng trong dịp tết. Với vẻ mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần sang trọng, những chậu bưởi cảnh có dáng thế đẹp, quả vàng ươm, lá xanh mướt tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Nhiều gia đình lựa chọn bưởi cảnh để tạo điểm nhấn mới mẻ cho không gian tết, vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa gửi gắm mong ước về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Không chỉ dừng lại ở những loại cây truyền thống, chợ hoa tết ở Thanh Hóa còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều loài hoa, cây cảnh mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế. Trong đó, lan hồ điệp được xem là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý và may mắn, luôn được nhiều người lựa chọn để trưng bày trong phòng khách, sảnh lớn. Những chậu lan hồ điệp được ghép khéo léo, tạo thành hình dáng như cánh bướm hay thác hoa mềm mại, mang đến cảm giác trang nhã. Ngoài ra, chợ hoa năm nay còn có thêm nhiều giống cây cảnh mới lạ như mai đỏ, sung bonsai, cây linh sam, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người chơi cây. Những loại cây này không chỉ có hình dáng độc đáo, giá trị thẩm mỹ cao, mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy, cầu mong một năm mới thịnh vượng, bình an. Giá cây cảnh năm nay nhìn chung khá đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu, thậm chí có những cây giá lên tới vài chục triệu đồng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, từ người dân bình thường đến những người có thú chơi cây cảnh cầu kỳ.

Các tuyến phố, khu vực trưng bày cây cảnh tại Thanh Hóa những ngày này như được “đánh thức” bởi sắc xuân. Những chậu cây cảnh được bày dọc hai bên đường, tại các khu đất trống, quảng trường, tạo nên không gian rực rỡ. Đặc biệt, không khí chợ hoa ngày tết không chỉ đến từ sắc hoa, dáng cây, mà còn được tạo nên bởi nhịp sống rộn ràng của người mua, kẻ bán. Những cuộc trò chuyện, những ánh mắt chăm chú ngắm hoa, những nụ cười hài lòng khi chọn được cây ưng ý... tất cả hòa quyện tạo nên nét đẹp rất riêng của chợ hoa tết. Chị Nguyễn Hà Trang ở phường Hạc Thành cho rằng, đi chợ hoa không đơn thuần là mua sắm mà còn là một hoạt động văn hóa truyền thống, một thói quen đã gắn bó từ lâu đời mỗi độ tết đến, xuân về.

"Năm nào gia đình tôi cũng đi chợ hoa sớm để chọn đào. Đi chợ hoa ngày tết không chỉ để mua hoa mà còn để cảm nhận không khí xuân, thấy tết đến rất gần. Nhìn hoa nở, cây cối xanh tốt là thấy trong lòng cũng vui hơn", chị Trang chia sẻ.

Chợ hoa ngày tết vì thế không chỉ là nơi hội tụ của các loài hoa, cây cảnh, mà còn là nơi hội tụ của cảm xúc, của ký ức và niềm hy vọng. Giữa nhịp sống hiện đại, hoạt động đi chợ hoa sắm tết của người dân trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với thiên nhiên. Không khí rộn ràng của chợ hoa những ngày giáp tết như báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần, mang theo niềm vui, sự háo hức và hy vọng về một năm mới tốt lành.

Bài và ảnh: Phương Đỗ