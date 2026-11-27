Quyết tâm hoàn thành tổng chỉ tiêu gieo trồng vụ đông

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản giao bổ sung để tăng chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ Đông 2026 - 2027 đạt tối thiểu 50.000 ha, phấn đấu đạt 52.000 ha trở lên, tăng từ 8.000 - 10.000 ha so với kế hoạch đã đề ra.

Diện tích sản xuất mướp đắng vụ đông 2026-2027 tại xã Cẩm Tân.

Ngay sau khi có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng rà soát quỹ đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt, đưa các giống cây ngắn ngày, giá trị kinh tế cao vào gieo trồng. Tại xã Cẩm Tân - địa phương có truyền thống và diện tích sản xuất cây trồng vụ đông lớn, công tác triển khai, mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông được triển khai nhanh chóng, quyết liệt.

Theo ông Lê Xuân Minh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Tân: “Theo công văn mới, xã Cẩm Tân được giao 485 ha , tăng 65ha với kế hoạch ban đầu. Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, xã đã rà soát lại diện tích có thể thực hiện được và triển khai đồng bộ tới các thôn để người dân đăng ký sản xuất”.

Tính đến 27/11, toàn xã Cẩm Tân đã gieo trồng 517,3ha, vượt 38,3ha so với chỉ tiêu tỉnh giao. Bà Phạm Thị Chiến, người dân thôn Cẩm Phú, xã Cẩm Tân, chia sẻ: “Khi UBND xã có chương trình phát động để nhân dân mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, chúng tôi đã lựa chọn một số loại cây màu có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp Tết Nguyên đán, như: súp lơ, bắp cải, su hào và một phần diện tích cây bí đỏ lấy hạt, cây mướp đắng đã được ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Để hoàn thành mục tiêu mở rộng thêm 8.000 đến 10.000 ha cây vụ đông, giải pháp then chốt được các địa phương triển khai là đẩy mạnh liên kết “4 nhà”, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân. Cùng với đó, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đã tích cực rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất tập trung, ưu tiên đưa vào cơ cấu các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết bất thuận.

Xã Yên Định đã hoàn thành sớm mục tiêu phát triển 540ha cây trồng vụ đông.

Tại xã Yên Định, mục tiêu phát triển 540ha cây trồng vụ đông (vượt 90ha so với kế hoạch ban đầu) đã được các HTX nông nghiệp và người dân nhanh chóng hoàn thành. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh nhu cầu phát triển sản xuất của người dân là những cơ chế khuyến khích hỗ trợ được triển khai thực hiện.

Ông Lưu Tài Sáng, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Định Liên, xã Yên Định, cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, UBND xã giao về mở rộng diện tích vụ đông, HTX đã tiến hành rà soát quỹ đất, vận động Nhân dân sản xuất thêm. Đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ trả chậm các dịch vụ làm đất, giống, phân bón để người dân tích cực hưởng ứng và hoàn thành mục tiêu kế hoạch của xã, tỉnh giao”.

Người dân xã Ba Đình chăm sóc cây hành vụ đông.

Với quyết tâm cao từ cấp chính quyền, ngành nông nghiệp và bà con nông dân, tính đến ngày 17/11/2026, toàn tỉnh đã gieo trồng được 50.324,7 ha cây trồng vụ đông, vượt hơn 8.300 ha so với kế hoạch ban đầu. Một số địa phương có diện tích gieo trồng lớn, như: xã Xuân Lập 1.225ha, xã Hoa Lộc 1.080ha; xã Hoằng Giang 845ha, xã Yên Trường 840ha, xã Hoằng Hóa 535ha; xã Hoằng Châu 540ha...

Nông dân xã Xuân Hòa sản xuất cây rau màu ngắn ngày.

Hiện nay, các địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai, quyết liệt “đánh thức” những vùng đất tiềm năng để phấn đấu hoàn thành tổng chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 51.990 trước ngày 10/12/2026. Việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu mở rộng diện tích vụ Đông không chỉ bù đắp tổn thất do thiên tai, mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026.

Lê Hòa