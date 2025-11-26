Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 được tổ chức tại phường Hạc Thành

Hotline: 0822.173.636   |

Khánh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án chi tiết tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Theo phương án dự kiến, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2025 sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 11/12 - 15/12/2025) tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Tính đến ngày 20/11, đã có 221 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh đăng ký trưng bày 300 gian hàng. So với năm trước, số lượng gian hàng trưng bày, số gian hàng tỉnh ngoài đều tăng cao hơn. Các sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng; có tem nhãn hàng hóa quy định, được dán tem truy suất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Ngoài các gian hàng trưng bày, sẽ có nhiều các hoạt động, sự kiện diễn ra nằm trong chuỗi hoạt động của hội nghị, góp phần thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP, làng nghề và các đặc sản vùng miền của tỉnh Thanh Hóa đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về phương thức tổ chức, công tác bảo đảm an ninh - trật tự, công tác truyền thông, nhằm tạo sự lan tỏa và quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm miền núi của tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thống nhất các nội dung, đề xuất tổ chức hội nghị của ngành nông nghiệp và môi trường. Đồng chí đề nghị việc tổ chức các sự kiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Đồng thời thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tổ chức các phiên quảng bá giới thiệu trên các nền tảng số, đẩy mạnh tuyên truyền, làm nổi bật các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh cũng như các hoạt động của hội nghị. Cùng với đó, chú trọng công tác bảo đảm an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

Khánh Phương

