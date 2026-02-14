Hội nghị An ninh Munich 2026: “Phòng hội chẩn” khẩn cấp cho một trật tự thế giới đang rạn nứt

Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 62 đã chính thức khai mạc trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Với chủ đề đầy tính cảnh báo “Under Destruction” (Đang bị phá hủy), hội nghị năm nay trở thành “phòng hội chẩn” khẩn cấp cho một trật tự thế giới đang rạn nứt trước các xung đột đa diện.

Hội nghị An ninh Munich (MSC) khai mạc tại khách sạn Bayerischer Hof, Đức ngày 13 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “Under Destruction” (Đang bị phá hủy). Ảnh: Securityconference

Phát biểu khai mạc tại khách sạn Bayerischer Hof ngày 13/2, Chủ tịch MSC Wolfgang Ischinger nhận định hội nghị năm nay diễn ra trong thời điểm “bất an gia tăng”, với số lượng xung đột và khủng hoảng đồng thời nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trong hơn 60 năm lịch sử sự kiện. Ông cho rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang ở “bước ngoặt”, đối mặt thách thức chưa từng có, đồng thời đặt câu hỏi liệu Mỹ có còn xem các đồng minh châu Âu là đối tác hay không.

Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich (MSC) Wolfgang Ischinger phát biểu tại lễ khai mạc, ngày 13 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Xinhua

Chia sẻ quan điểm này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo một “rạn nứt” đã xuất hiện giữa châu Âu và Mỹ, nhấn mạnh quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương không còn là điều có thể mặc nhiên coi là bền vững. Nhà lãnh đạo Đức cũng cho rằng thế giới đang ở ngưỡng cửa của kỷ nguyên bị chi phối bởi chính trị cường quốc và quyền lực.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra một bài phát biểu trung vào việc định nghĩa lại vị thế của châu Âu trên bản đồ địa chính trị. Ông Macron nhấn mạnh rằng châu Âu không thể chỉ là một thị trường kinh tế mà phải trở thành một “cường quốc địa chính trị” có khả năng tự quyết định vận mệnh của chính mình. Ông kêu gọi châu Âu thiết kế một cấu trúc an ninh độc lập. Đặc biệt, ông đề cập đến việc xây dựng một hệ thống răn đe hạt nhân toàn diện của châu Âu, nhấn mạnh rằng lục địa này cần có khả năng bảo vệ chính mình mà không phải lúc nào cũng nhìn vào “chiếc ô” của Mỹ.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu mang đến một phong thái ngoại giao thận trọng nhưng quyết liệt. Sự vắng mặt của các quan chức cấp cao nhất từ Nhà Trắng trong phiên khai mạc được giới phân tích xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang ưu tiên hơn cho các vấn đề quốc nội và khu vực Thái Bình Dương, gián tiếp thúc ép châu Âu phải tự lo liệu vấn đề của chính mình.

Bên lề hội nghị cũng diễn ra các hoạt động song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp quan trọng với phái đoàn Mỹ và các đối tác châu Âu. Ông Vương Nghị nỗ lực xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một “lực lượng ổn định” và đề xuất các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, dù các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn bày tỏ sự hoài nghi về mối quan hệ “không giới hạn” giữa Bắc Kinh và Moscow.

Hội nghị sẽ tiếp diễn trong hai ngày tới với các phiên thảo luận hẹp về an ninh trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu và ổn định tại Trung Đông. Tuy nhiên, thông điệp bao trùm của ngày khai mạc đã rõ ràng: Trật tự cũ đã không còn, và một trật tự đa cực mới đang hình thành trong xung đột.

Nhật Lệ

Nguồn: Xinhua, Anadou agency