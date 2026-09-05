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Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Đặng Trung – Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027, hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng nô nức dự lễ khai giảng, trong đó có rất nhiều học sinh nơi vùng cao, biên giới.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027, hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng nô nức dự lễ khai giảng, trong đó có rất nhiều học sinh nơi vùng cao, biên giới.

Video: Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Tại xã biên giới vùng cao Sơn Điện, từ sáng sớm, những con đường dẫn đến Trường Tiểu học và THCS xã Sơn Điện đã rộn ràng tiếng nói, tiếng cười của học sinh trong niềm vui ngày khai giảng.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Trong những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Mường, các em nhỏ rạng rỡ, háo hức trước năm học mới.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Trước cổng trường, những cái ôm, lời dặn dò của cha mẹ dành cho con càng trở nên đặc biệt.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Những lời dặn dò giản dị, lời chúc các con bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, chăm ngoan và đạt kết quả tốt là hành trang ấm áp theo các em vào sân trường.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Với phụ huynh, mỗi bước chân con đến trường đều gửi gắm những kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Hình ảnh những em nhỏ được mẹ gói cho nắm xôi nhỏ mang theo đến trường, và trong những chiếc túi bé xinh dường như cũng gói ghém bao ước mơ.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Không khí trước giờ khai giảng càng thêm rộn ràng khi học sinh gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Các em ríu rít hỏi thăm, kể cho nhau nghe những câu chuyện của mùa hè vừa qua.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Ngày trở lại trường cũng là ngày những đứa trẻ vùng cao trở về với thế giới tuổi thơ thân quen, nơi có bảng đen, phấn trắng, tiếng trống trường và những người bạn cùng trang lứa.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Với các em, năm học mới là hành trình chinh phục con chữ, mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng những ước mơ nơi vùng biên xa xôi.

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Có em mong sau này trở thành giáo viên để trở về dạy học cho trẻ em quê hương; có em ước mơ trở thành bác sĩ, bộ đội, công an...

Học sinh nơi biên giới xứ Thanh rạng rỡ trước giờ khai giảng

Trong ngôi trường nơi vùng biên, học sinh người Thái, Mường, Kinh cùng nhau bước vào năm học mới với niềm vui, những ước mơ tuổi thơ và kỳ vọng của gia đình. Với các em, con chữ không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn là hành trang để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Đặng Trung – Hoàng Đông

Từ khóa:

#Học sinh #Khai giảng #Xứ Thanh #Năm học mới #Thanh hóa #biên giới #cả nước #sáng #tỉnh

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