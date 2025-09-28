Hồ Vua Lê – Trái tim xanh luôn thổn thức

Giữa núi rừng Lam Sơn trầm mặc, nơi đất trời giao hòa và lịch sử lặng lẽ hồi sinh, có một mặt hồ mang trong mình câu chuyện huyền thoại hơn sáu thế kỷ, nhà đầu tư đã trân trọng gọi đó là hồ “Vua Lê” như một cách tri ân với quá khứ oai hùng, cũng như sự gần gũi với những câu chuyện dân gian.

Không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng, hồ Vua Lê còn là chứng nhân của lịch sử, nơi từng đón bước chân của đấng minh quân khai quốc – Lê Thái Tổ. Và hôm nay, hồ nước ấy đang sống lại thanh tịnh, trầm lắng ngay giữa LAMORI Resort & Spa, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp gắn liền với linh hồn cố đô Lam Kinh.

Bức tranh thi vị bên hồ Vua Lê.

Truyền thuyết kể lại rằng, sau khi đánh đuổi giặc Minh, thống nhất giang sơn, trong những ngày tháng không binh đao, trong những ngày đi săn hay chuyến vi hành, nhà vua thường lui tới bên hồ, nơi có nguồn nước trong vắt, mát lạnh, được dẫn từ mạch ngầm của rừng sâu. Tại đó, ngài thanh lọc thân tâm, thiền định, trút bỏ bụi trần, để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn một bậc đế vương trước khi “hồi cung”. Và tích truyện, hồ Vua tắm cũng từ đó mà ra.

Không gian mộng mơ cực chill bên hồ Vua Lê.

Trải qua bao biến thiên lịch sử, hồ Vua Lê đã được nhà đầu tư làm mới trên truyền thuyết của ngày xưa. Nơi ấy âm thầm giữ nguyên dáng hình cổ tích, như một tấm gương soi bóng quá khứ vàng son. Và rồi, khi LAMORI Resort & Spa chọn nơi đây làm điểm tựa linh thiêng để kiến tạo không gian nghỉ dưỡng, hồ cổ được đánh thức trở lại, không bằng bê tông cốt thép, mà bằng sự gìn giữ và nâng niu.

LAMORI không làm thay đổi hồ Vua Lê, mà chắt chiu từng chút một, giữ nguyên đường nét tự nhiên, tái tạo mặt nước, làm sạch lòng hồ, chăm chút tỉ mỉ xây dựng lối đi quanh bờ, trồng thêm hàng ngàn cây bản địa tạo nên bóng mát thanh bình soi nước long lanh.

Góc bình yên cho lòng ta lắng lại.

Mỗi sáng, du khách có thể đi bộ quanh bờ hồ, nghe chim hót giữa những tán cây cổ thụ, hít thở không khí núi rừng nguyên sơ mà trước đây vua Lê từng thưởng ngoạn.

Chiều xuống, khi hoàng hôn dát vàng mặt nước, không gian trở nên tĩnh mịch, thiêng liêng như một lời thì thầm từ lịch sử vọng về.

Không gian nơi đây mở ra một thế giới biệt lập và yên ả. Từ Bungalow nhìn ra hồ, du khách có thể ngắm nhìn từng đàn cá bơi tung tăng, những đôi thiên nga trắng nhẹ lướt như không vướng bụi trần.

Đa tầng cảm xúc giữa không gian bao la.

LAMORI Resort & Spa không chỉ là một nơi để nghỉ chân, mà còn là nơi để lắng lại, để cảm nhận và để kết nối với những tầng sâu của đất trời Lam Kinh. Giữa mặt hồ xưa, nơi từng soi bóng bậc minh quân, ngày nay lại soi bóng những bước chân thong dong và ánh mắt tìm về chốn an nhiên. Để khi rời đi, người ta không chỉ mang theo một phần ký ức, mà còn mang theo một chút hoài niệm và rất có thể... là một lời hẹn quay về.

Vy Hoàng (NL)