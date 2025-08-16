Hào khí Cách mạng Tháng Tám qua những “địa chỉ đỏ”

Những ngày chớm thu, chúng tôi đi trên con đường bê tông phong quang dẫn lối đến Khu di tích lịch sử Cồn Mã Nhón (xã Hoằng Hóa) và Cồn Ba Cây (xã Hoằng Châu). Mặc dù không được chứng kiến những ngày sục sôi lửa cách mạng, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ “ngọn đuốc” đấu tranh vẫn luôn soi sáng 2 vùng quê cách mạng này qua 2 bức phù điêu mô tả trận chiến đấu đầu tiên của các chiến sĩ tự vệ “3 đằng” bắt sống tri phủ Phạm Trung Bảo cùng 12 tên lính bảo an.

Khu di tích lịch sử cách mạng Cồn Ba Cây, xã Hoằng Châu - “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đứng bên khu di tích, lắng nghe câu chuyện lịch sử được kể từ các cụ cao niên trong làng, chúng tôi cảm nhận được sự dâng trào cảm xúc trong từng lời kể. Ngày ấy, phong trào đấu tranh chống bắt phu, bắt lính, chống thu thóc, cướp đất trồng bông ở huyện Hoằng Hóa (cũ) phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Ngày 11/7/1945, hàng nghìn quần chúng dưới sự bảo vệ của 200 tự vệ các tổng Bái Trạch, Hành Vĩ, Bút Sơn, Ngọc Chuế đã xuống đường tuần hành thị uy. Qua mỗi làng đều dừng lại kêu gọi quần chúng không nộp thuế, không đi phu, đi lính, đoàn kết đánh đuổi phát xít Nhật giành chính quyền về tay Nhân dân. Cuộc tuần hành thị uy bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm đã tạo không khí cách mạng sôi sục trong toàn huyện.

Theo lệnh của quân Nhật, tri phủ Phạm Trọng Bào tổ chức 2 toán quân tiến hành đàn áp phong trào cách mạng ở Hoằng Hóa. Chi bộ Đảng và Ban Cán sự Việt Minh Hoằng Hóa đã tổ chức cho tự vệ và quần chúng cách mạng đấu tranh chống khủng bố của địch. Rạng sáng 24/7/1945, 32 tên lính bảo an dưới quyền chỉ huy của tri phủ Phạm Trọng Bào kéo đến khu Đằng Xá, Đằng Trung lập tức bị lực lượng cách mạng bao vây tiến công quyết liệt, bắt sống toàn bộ quân lính và tri phủ Phạm Trọng Bào.

Nhân đà thắng lợi, trưa 24/7/1945, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng và Ban Cán sự Việt Minh Hoằng Hóa, quần chúng cách mạng kéo về Cồn Ba Cây mít tinh chào mừng chiến thắng, chỉnh đốn lực lượng tiến về bao vây và đánh chiếm phủ đường. Trước khí thế mạnh mẽ của lực lượng cách mạng, toàn bộ chức sắc, nha lại và binh lính phủ đường hoảng hốt đầu hàng, tự giác trao lại ấn tín, giấy tờ, sổ sách, vũ khí và phủ đường cho cách mạng. Thế là từ cuộc đấu tranh chống khủng bố của địch, Nhân dân Hoằng Hóa đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Đây là cuộc khởi nghĩa từng phần sớm nhất trong cả tỉnh, cả nước giành được thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu, thúc đẩy mạnh mẽ cao trào khởi nghĩa trong toàn tỉnh và điểm một dấu son lịch sử cho công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hoằng Hóa. Tên gọi “ngày 24/7 kiên cường” cũng ra đời từ đó.

Tháng Tám lịch sử, đình Ngô Xá Hạ của làng Đồng Chí (xã Thiệu Toán) hiện lên trước mắt tôi vững chãi, kiên cố như một chứng nhân bất diệt, đang lặng lẽ kể lại câu chuyện về sự kiên cường, đoàn kết của Nhân dân nơi đây trong Cách mạng Tháng Tám. Sau khi Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận được Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Đức, Bí thư Phủ ủy Thiệu Hóa và đồng chí Ngô Ngọc Vũ, quần chúng Nhân dân tổ chức cuộc tuần hành tại chợ Đu. Các làng của xã Thiệu Minh xưa đã cử hơn 100 người tham gia, vừa đi vừa hô khẩu hiệu: “Đả đảo phát xít Nhật!”, “Đánh đổ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim!”, “Ủng hộ Mặt trận Việt Minh!”, đưa uy thế của phong trào đấu tranh cách mạng lên cao với khí thế sục sôi.

Tháng 5/1945, Chi bộ Ngô Xá Hạ đã tổ chức cuộc mít tinh tại đình làng do các đồng chí Ngô Đức và Hoàng Trọng Phiêu lãnh đạo với hơn 100 người dân tham gia. Hưởng ứng lời kêu gọi “Sắm sửa vũ khí đánh đuổi kẻ thù chung” của Tỉnh ủy, các làng đã hưởng ứng sôi nổi. Chi bộ Ngô Xá Hạ cử người vận động góp tiền mua vũ khí. Phong trào đóng góp mua vũ khí diễn ra sôi nổi, các đồng chí cán bộ, đảng viên đi đầu đã bán nhiều vật dụng trong gia đình để lấy tiền mua sắm các loại vũ khí, giáo mác và các loại la bàn, dây chảo, đồng hồ chuẩn bị cho khởi nghĩa.

Chiều tối 18/8/1945, lực lượng tự vệ các làng với vũ khí sẵn sàng tập trung tại đình làng Ngô Xá Hạ, sau đó tập kết về bãi đê làng Cựu Thôn để cùng với lực lượng tự vệ các làng của tổng Xuân Lai xuống thuyền về phủ Thiệu Hóa đánh chiếm trường tiểu học và phủ đường. Trận chiến diễn ra hết sức ác liệt, quân địch điên cuồng chống cự buộc lực lượng cách mạng phải nổ súng tấn công. Rạng sáng 19/8/1945 quân ta đã chiếm được toàn bộ phủ đường và trường tiểu học, chính quyền cách mạng về tay Nhân dân. Cùng thời gian này, các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Quảng Xương, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn (cũ) cũng giành thắng lợi trọn vẹn trong ngày 19/8. Ngày 20/8, các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống (cũ) giành chính quyền về tay Nhân dân.

Sáng ngày 23/8, trên 3.000 tự vệ chiến đấu của các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc (cũ) đội ngũ chỉnh tề rầm rộ xuất quân từ đình làng Ngô Xá Hạ đi nhập thành Thanh Hóa dự lễ ra mắt Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời. Đồng chí Lê Tất Đắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời đã đọc diễn văn tuyên bố cuộc tổng khởi nghĩa trong tỉnh thắng lợi. Đây là ngày hội lớn của Nhân dân Thanh Hóa, ngày xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, từ đây Nhân dân Thanh Hóa cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập và tự do.

Lật giở những trang sử hào hùng của quê hương Thanh Hóa giai đoạn 1930-1945, có rất nhiều di tích cách mạng ghi đậm dấu ấn của từng thời kỳ lịch sử. Tiêu biểu là cụm di tích Hàm Hạ; khu di tích cách mạng Yên Trường; cụm di tích cách mạng xã Thiệu Toán; di tích đình Ngô Xá Hạ; chiến khu du kích Ngọc Trạo; di tích lịch sử văn hóa và cách mạng đình Liên Châu, đình Hoàng Chung; khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập... Mỗi di tích gắn với mỗi làng, xã trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, để thế hệ trẻ ngày nay viết tiếp những trang sử vàng, nhân lên những bản anh hùng ca chiến thắng, với hào khí cách mạng của lớp lớp cha anh.

Bài và ảnh: Minh Khôi