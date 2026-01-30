Góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh thị trường tết

Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thị trường hàng hóa bước vào giai đoạn cao điểm, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh. Đây cũng là lúc hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Đội QLTT số 1 kiểm tra, bắt giữ sản phẩm đồ chơi, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đối tượng tìm mọi cách đưa hàng lậu, hàng giả len lỏi vào thị trường. Các mặt hàng vi phạm tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thiết yếu phục vụ tết như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ điện tử, pháo... Đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những lời chào mời “hàng tết giá rẻ”, “rượu ngoại xách tay”, “bánh kẹo nhập khẩu”, “mỹ phẩm chính hãng thanh lý kho”... với mức giá thấp bất thường. Đằng sau vẻ ngoài bắt mắt, không ít sản phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người tiêu dùng.

Thực hiện Kế hoạch số 9693/KH-BCĐ389 ngày 5/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương và Kế hoạch số 263/KH-BCĐ ngày 25/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/1 đến hết 15/3/2026 trên phạm vi toàn tỉnh. Mục tiêu của đợt cao điểm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác QLTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp tết. Lực lượng QLTT tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các sàn giao dịch, website và mạng xã hội.

Mới đây nhất, ngày 16/1 Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an phường Đông Quang kiểm tra đột xuất Công ty TNHH DVTM Duy Yến, địa chỉ số 22/132 Ngô Thuyền, phường Đông Quang do bà Lý Thị Yến làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện hơn 3.000 sản phẩm hàng hóa gồm các loại thực phẩm socola, nho khô, kẹo táo, thạch, đồ chơi trẻ em các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với lực lượng chức năng, bà Yến không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của lô hàng và thừa nhận đã thu mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời trong dịp tết.

Trước đó, ngày 4/12/2025 Đội QLTT số 9 phối hợp với Đội 4 Phòng PC03, Công an tỉnh và Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, tiến hành khám xe ô tô đầu kéo mang kiểm soát 76C - 092.45, có rơ moóc: 76R - 006.30, lái xe là ông Nguyễn Thanh Phương ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Quá trình khám phát hiện hàng hóa trên xe là cá khoai ướp lạnh đóng trong thùng xốp, số lượng 271 thùng (7.046kg). Đội QLTT số 9 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu cá khoai và dung dịch bảo quản. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số cá khoai ướp lạnh có chất bảo quản Formaldehyde (đậm đặc) từ 90 - 105 mg/kg. Đây là chất cực độc cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Đội QLTT số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật, phương tiện vi phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng được lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra. Điển hình, ngày 30/12/2025 Đội QLTT số 9 phối hợp với Phòng PC03, Công an tỉnh tiến hành khám và kiểm tra đột xuất tại 3 hộ kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn phường Hạc Thành, gồm: Hộ ông Phạm Văn Chung ở 246 Nguyễn Trãi; hộ ông Đỗ Đăng Hùng ở 03 Hà Văn Mao và kho hàng hóa của hộ ông Ngô Văn Minh ở 97 Ngô Thì Nhậm. Quá trình kiểm tra phát hiện hàng hóa là 416 chiếc điện thoại di động Iphone các loại, 687 máy tính bảng Ipad đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa trên các hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ cùng giấy tờ có liên quan. Đội QLTT số 9 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xác minh làm rõ. Ước tính số hàng hóa có trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc chủ động của toàn lực lượng cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, Chi cục QLTT Thanh Hóa quyết tâm giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm và văn minh.

Tiến Đạt