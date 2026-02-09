“Gỡ nút thắt” trong công tác kết nạp Đảng ở các chi bộ vùng cao

Một thực tế dễ nhận thấy ở các chi bộ nông thôn trong tỉnh nói chung, chi bộ vùng cao xứ Thanh nói riêng là sự “già hóa” đảng viên. Nguyên nhân chính đó là nguồn kết nạp là đoàn viên, thanh niên, song số lượng thanh niên trong độ tuổi ngày càng giảm do xu hướng rời quê hương đi học tập, làm ăn xa. Không ít chi bộ nhiều năm liền “trắng” nguồn phát triển Đảng, hoặc có nguồn nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét kết nạp. Bài toán kế thừa vì thế càng thêm nan giải.

Chi ủy Chi bộ bản Khằm 1, xã Trung Lý triển khai công tác phát triển Đảng.

Nhận diện rõ những khó khăn ấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Chương trình số 13 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong việc sắp xếp bộ máy tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ”. Chương trình không chỉ đặt ra yêu cầu, chỉ tiêu, mà quan trọng hơn là gợi mở những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Trung Lý là địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, việc triển khai Chương trình số 13 được Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Nội dung, ý nghĩa của chương trình được quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên trong các chi bộ. Không bó hẹp nguồn kết nạp trong đoàn viên thanh niên, Đảng ủy xã chủ trương mở rộng, đa dạng hóa nguồn, hướng tới hội viên phụ nữ, nông dân sản xuất giỏi, thanh niên xuất ngũ trở về địa phương, lực lượng dân quân tự vệ... Những quần chúng có uy tín, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đều được quan tâm, bồi dưỡng, định hướng phấn đấu vào Đảng.

Chi bộ bản Khằm 1 là một điển hình trong cách làm ấy. Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị then chốt, bảo đảm sự kế thừa và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, chi bộ đã kiên trì gây dựng nguồn trong nhiều năm. Hiện chi bộ có 8 đảng viên, trong đó 1 đảng viên đi làm ăn xa. Ít ai biết rằng, để có được tổ chức đủ mạnh như hôm nay, chi bộ đã trải qua một chặng đường đầy gian nan.

Năm 2011, Chi bộ bản Khằm 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 bản, đó là Khằm 1, Khằm 2, Khằm 3. Khi ấy, số lượng đảng viên ít, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2014, khi các bản được tách ra, mỗi chi bộ chỉ còn lại vỏn vẹn 3 đảng viên, có thời điểm tưởng chừng không đủ điều kiện duy trì sinh hoạt độc lập. Trước thực tế đó, chi ủy xác định phải kiên trì bám bản, bám dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vừa tuyên truyền chủ trương của Đảng, vừa phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng có triển vọng.

Bằng sự kiên trì ấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ bản Khằm 1 kết nạp thêm 2 đảng viên. Sang nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ tiếp tục phát triển thêm 3 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, từng bước trẻ hóa đội ngũ, củng cố sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Bí thư chi bộ Vàng A Sùng chia sẻ: Muốn vận động quần chúng vào Đảng, trước hết chi ủy và từng đảng viên phải thật sự gần dân, hiểu dân, gương mẫu trong mọi việc. Song song với tuyên truyền, việc tìm nguồn, tạo nguồn, bồi dưỡng phải được triển khai đồng bộ, có sự vào cuộc thực chất của các đoàn thể. Đảng viên mới kết nạp cần được giao việc cụ thể để rèn luyện, khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong cộng đồng.

Nếu câu chuyện ở bản Khằm 1 cho thấy sự kiên trì trong tạo nguồn, thì Chi bộ Suối Tôn, xã Phú Lệ lại là minh chứng rõ nét cho nguyên tắc phát triển Đảng gắn với giữ vững chất lượng, tuyệt đối không chạy theo số lượng. Chi bộ xác định rõ, không thụ động “đợi quần chúng tự đến”, mà phải chủ động đưa quần chúng vào các phong trào thi đua, các hoạt động cộng đồng để rèn luyện, thử thách và sàng lọc.

Theo bí thư chi bộ, kiêm trưởng bản Suối Tôn Mùa A Du, có những trường hợp đủ tuổi, đủ hồ sơ, song vi phạm tảo hôn, chi bộ kiên quyết không xem xét kết nạp. Trong cộng đồng dân bản, chỉ cần một vài đảng viên thiếu gương mẫu, niềm tin của Nhân dân sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, chi bộ thống nhất quan điểm thà chậm mà chắc, còn hơn kết nạp cho đủ số lượng.

Với cách làm kiên định ấy, Chi bộ Suối Tôn từ chỗ chỉ có 3 đảng viên ban đầu, sau hơn 10 năm đã phát triển lên 8 đảng viên, đủ sức lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tạo được sự tin tưởng trong Nhân dân.

Đảng bộ xã Phú Lệ hiện có 4 chi bộ cơ sở và 26 chi bộ trực thuộc với 661 đảng viên. Toàn xã có 1.452 hộ, với 6.677 nhân khẩu, có 5 dân tộc cùng sinh sống gồm: Thái, Mông, Mường, Dao, Kinh. Ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị chuyên đề để tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong công tác phát triển đảng viên.

Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Hà Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lệ, cho biết: Thực tiễn cho thấy, “gỡ nút thắt” trong công tác kết nạp Đảng không thể bằng mệnh lệnh hành chính, mà cần sự linh hoạt, phù hợp với từng chi bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách cơ sở, cán bộ, công chức phụ trách thôn/bản trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Mỗi khâu đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh tình trạng “khoán trắng” cho chi bộ. Khi cấp ủy sâu sát, chi bộ chủ động, đảng viên gương mẫu, thì dù ở địa bàn khó khăn đến đâu, nguồn phát triển Đảng vẫn có thể được khơi thông. Quan trọng hơn, mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ là sự bổ sung về số lượng, mà là thêm một hạt nhân chính trị, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất và cũng là nơi thử thách rõ nhất bản lĩnh của người đảng viên.

Bài và ảnh: Xuân Minh