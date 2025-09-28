Giẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vong

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước thảm kịch giẫm đạp vừa xảy ra tại thành phố Karur, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) tại buổi vận động tranh cử của một diễn viên - chính trị gia nổi tiếng, đã khiến ít nhất 36 người chết và gần 60 người bị thương.

Giẫm đạp tại mít tinh của chính trị gia Ấn Độ. Ảnh: Arap News.

Vụ việc xảy ra vào tối 27/9 tại khu vực Veluswamypuram, dọc tuyến đường Karur-Erode, khi chính trị gia kiêm diễn viên nổi tiếng Joseph Vijay Chandrasekhar đang phát biểu trong buổi vận động ở một sân khấu tạm dựng trên nóc xe buýt.

Vijay buộc phải dừng bài phát biểu khi một số người trong đám đông ngất xỉu do tình trạng chen lấn quá tải.

Ngay sau đó, lãnh đạo đảng DMK Senthil Balaji cùng chính quyền địa phương đã tới bệnh viện để nắm bắt diễn biến và kiểm tra công tác chăm sóc các nạn nhân.

Theo giấy phép, ông Vijay chỉ được tổ chức cuộc mít tinh ở Karur với khoảng 10.000 người tham dự, nhưng các quan chức ước tính có tới 50.000 người tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100 m2.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn trước những gì đã xảy ra ở Kurur. Ông viết trên mạng X: “Vụ việc đáng tiếc xảy ra trong một cuộc mít tinh chính trị ở Karur, Tamil Nadu, gây ra nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi xin chia buồn cùng các gia đình đã mất người thân. Chúc họ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục”.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin cũng bày tỏ quan ngại về những thông tin đáng tiếc ở Kurur, đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức hữu quan cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức cho những người bị ảnh hưởng. Ông cũng kêu gọi người dân giải tán khỏi hiện trường, hợp tác với bác sĩ và cảnh sát để cứu những người bị nạn.

Tại các bang miền nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, một số ngôi sao điện ảnh có địa vị vượt xa người thường, bắt nguồn từ văn hóa cổ xưa của người Tamil về sùng bái anh hùng và hình ảnh cá nhân. Nhiều diễn viên ngôi sao đã trở thành chính trị gia và thậm chí còn được coi như thánh nhân.

Vijay năm 2024 rút lui khỏi sự nghiệp diễn xuất và thành lập chính đảng của riêng mình. Hiện chưa rõ liệu ông có kế hoạch tranh cử tại bang Tamil Nadu hay không. Các vụ giẫm đạp xảy ra khá thường xuyên ở Ấn Độ. Hồi tháng 1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu chen lấn để tắm trên một dòng sông thiêng trong lễ hội Maha Kumbh. Đây là sự kiện tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới.

Nguồn: The New York Time, NBC News

Lê Hà