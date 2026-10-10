Giải bóng chuyền hơi “Bông lúa vàng” xã Quảng Ninh lần thứ I

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), sáng 10/10, Hội Nông dân xã Quảng Ninh tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền hơi “Bông lúa vàng” lần thứ I, năm 2026.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và xã Quảng Ninh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Giải diễn ra trong 2 ngày (10 và 11/10) tại Nhà văn hóa thôn Đai, với sự tham gia của 11 đội bóng đến từ 11 chi hội nông dân, thu hút gần 100 vận động viên.

Các đội thi đấu theo hình thức nam, nữ phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần đồng đội.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. Nhiều pha bóng đẹp, những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Lan Hương