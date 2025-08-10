Ecuador trưng cầu ý dân về dự luật sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi

Ngày 9/8, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã công bố kế hoạch trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, về việc sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi nhằm cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Ông Daniel Noboa (phải, phía trước) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ecuador ở thủ đô Quito ngày 24/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuộc trưng cầu ý dân sẽ tập trung vào việc bãi bỏ lệnh cấm hiện nay về việc thiết lập căn cứ hay cơ sở quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ecuador cũng như việc cho phép các lực lượng vũ trang hoặc an ninh nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự quốc gia.

Lệnh cấm này được đưa vào Hiến pháp năm 2008 dưới thời cựu Tổng thống Rafael Correa, dẫn tới việc Mỹ rút quân khỏi căn cứ Manta ở tỉnh Manabí năm 2009.

Hồi tháng 6 vừa qua, Quốc hội Ecuador đã thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp nhằm mở đường cho việc đưa nội dung này ra trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào ngày 14/12 tới.

Chính phủ Ecuador cho rằng việc tái lập căn cứ quân sự nước ngoài sẽ giúp nước này tăng cường năng lực chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động buôn bán ma túy, khai thác khoáng sản trái phép và buôn người.

Những người ủng hộ đề xuất này dẫn số liệu cho thấy trong thời gian căn cứ Manta hoạt động, lượng cocaine bị thu giữ tăng gần 500%.

Tuy nhiên, phe phản đối lại cho rằng điều này có nguy cơ khiến quốc gia mất chủ quyền vĩnh viễn./.

Theo TTXVN