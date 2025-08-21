Đường sắt chạy tăng cường 51 chuyến tàu trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt tăng cường 51 chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2025.

Ngành Đường sắt đã chuẩn bị các kế hoạch tăng cường chạy tàu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cụ thể, tuyến Bắc-Nam chạy thường xuyên 6 đôi tàu Thống Nhất: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12.

Tuyến Hà Nội-Đà Nẵng, ngoài tàu SE19/20 chạy thường xuyên, tăng cường 2 chuyến tàu SE17 (ngày 29/8) và tàu SE18 (ngày 1/9).

Tuyến Hà Nội-Vinh, ngoài tàu NA1/2 chạy thường xuyên, tăng cường 5 chuyến tàu NA3 (ngày 29/8-30/8), tàu NA4 (ngày 31/8-1/9) và tàu NA8 (ngày 2/9).

Tuyến Hà Nội-Thanh Hóa tăng cường 8 chuyến với tàu TH1/TH2 chạy trong các ngày 30/8, 31/8, 1/9 và 2/9. Tuyến Hà Nội-Đồng Hới tăng cường 2 chuyến tàu QB1 (ngày 29/8) và tàu QB2 (ngày 1/9). Tuyến Hà Nội-Hải Phòng, ngoài 4 đôi tàu chạy thường xuyên, dự kiến chạy thêm 4 chuyến tàu.

Tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn tăng cường tổng cộng 12 chuyến, bao gồm: tàu SE30 (từ 28/8 đến 1/9), tàu SE29 (từ 29/8 đến 2/9), tàu SQN2 (ngày 29/8) và tàu SQN1 (ngày 2/9).

Tuyến Sài Gòn-Nha Trang tăng cường 9 chuyến, bao gồm: tàu SNT4 (ngày 29/8, 30/8), tàu SNT6, SNT8, SNT10 (ngày 29/8) và tàu SNT3, SNT5 (ngày 1-2/9).

Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết tăng cường 6 chuyến, bao gồm: tàu SPT4 (ngày 30/8, 31/8, 02/9) và tàu SPT3 (ngày 30/8, 1-2/9).

Các tuyến khác như Hà Nội-Lào Cai (SP3/4, SP7/8), Huế-Đà Nẵng (HĐ1/2, HĐ3/4), Sài Gòn-Đà Nẵng (SE21/22) vẫn hoạt động thường xuyên để phục vụ hành khách.

Ngoài ra, ngành Đường sắt còn lập thêm 2 chuyến tàu riêng để vận chuyển khoảng 1.200 chiến sỹ từ Hà Nội đi Tam Kỳ và Sài Gòn vào ngày 3/9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành.

Trong thời gian thành phố Hà Nội cấm đường để phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, việc di chuyển đến Ga Hà Nội có thể gặp khó khăn, ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách có mặt tại Ga Hà Nội trước giờ tàu chạy ít nhất 60 phút để đảm bảo không bị lỡ chuyến. Ga Hà Nội sẽ mở thêm cửa đón khách tại Cổng số 1 Trần Quý Cáp để tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Hành khách chủ động lên phương án di chuyển để tránh các khu vực bị hạn chế giao thông; thường xuyên theo dõi thông tin về các tuyến đường và thời gian cấm đường để đến sớm tránh ùn tắc: 11h30-3h từ ngày 21/8-22/8; 15h-3h từ ngày 24/8-25/8; 15h-3h từ ngày 27/8-28/8; 18h-15h từ ngày 29/8-30/8; 18h-15h từ ngày 1/9-2/9./.

Theo TTXVN