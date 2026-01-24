Đồng hành cùng doanh nghiệp phường Đông Quang thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Chiều 24/1, Hội Doanh nghiệp phường Đông Quang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Hội Doanh nghiệp phường Đông Quang được thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 06/01/2026 của UBND phường Đông Quang. Đến nay, Hội đã thu hút hơn 100 hội viên là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng vai trò nòng cốt trong kết nối, hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại biểu dự đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Doanh nghiệp phường Đông Quang xác định tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mạng lưới hội viên, phấn đấu đến năm 2031 có trên 200 doanh nghiệp tham gia.

Đồng thời, tăng cường đồng hành cùng hội viên trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp; phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo phường Đông Quang nhấn mạnh: Việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường là bước đi quan trọng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Lê Quang, Bí thư Đảng ủy phường Đông Quang phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đảng ủy, HĐND, UBND phường đề nghị hội tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tổng hợp, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Quang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực và quy mô; thúc đẩy hợp tác, hình thành chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng đề nghị Hội Doanh nghiệp phường Đông Quang quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, hình thành đội ngũ doanh nhân có tư duy đổi mới và khả năng hội nhập. Đồng thời, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vận động hội viên chấp hành pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, qua đó khẳng định kinh tế tư nhân không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là lực lượng quan trọng góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Đông Quang đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường.

Tùng Lâm