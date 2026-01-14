“Đông ấm” vượt núi lên biên viễn

Giữa cái lạnh tê tái nơi miền biên viễn, khi cái tết bắt đầu được nhắc đến, những chuyến xe lại lặng lẽ vượt dốc mang theo áo ấm, vở mới, chăn bông, sữa... như một cách người ta gửi tết lên non cao.

Học sinh điểm trường bản Ón, Trường Tiểu học Tam Chung, vui mừng nhận sữa trong chương trình “Đông ấm về trên non cao”.

“Đông ấm về trên non cao”

Chương trình “Đông ấm về trên non cao” do Câu lạc bộ Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc phối hợp cùng các mạnh thường quân và tình nguyện viên triển khai đã chọn cách đến những điểm trường khó nhất, để mang những chiếc áo ấm, đồ dùng học tập, vở, cặp sách, chăn bông, đồ dùng nhà bếp và sữa cho học sinh vùng cào.

Đợt đầu tiên đoàn đến điểm trường bản Ón thuộc Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung. Tại đây, việc đầu tiên không phải là trao quà, mà là nấu ăn cho các em. Một bữa cơm nóng, đủ canh, đủ thịt - giản dị thôi, nhưng với nhiều học trò vùng cao, đó là bữa ăn trọn vẹn hiếm hoi giữa những ngày rét đậm.

Rời điểm trường bản Ón, đoàn sang điểm trường bản Lát cũng thuộc Trường Tiểu học Tam Chung, trao quà và ngồi lại lắng nghe những câu chuyện rất nhỏ. Từ áo mỏng đã sờn, chăn dùng chung qua nhiều mùa, đến vở học phải giữ từng trang. “Mùa đông ở đây chỉ cần đủ áo ấm để các con không nghỉ học vì rét đã là mừng rồi”, thầy Lê Xuân Viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Chung tâm sự.

Hành trình nối dài sang các điểm trường Kéo Hượn, Cặt, Lốc Há của xã Nhi Sơn và Nà Ón, Khằm 2 thuộc xã Trung Lý. Ở mỗi điểm dừng chân, áo ấm được khoác cho em nhỏ, chăn bông được trải gọn vào góc lớp, sữa được phát tận tay. Nhìn ánh mắt các em khi ôm chiếc cặp mới, người lớn cũng thấy mùa đông nơi non cao như dịu lại phần nào.

Đứng sau việc kết nối và giữ nhịp cho hành trình là chị Phạm Thanh Huyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc. Nhưng điều khiến nhiều người nhớ lâu lại nằm ở sự bền bỉ của những cá nhân đi cùng. Trong số đó có cô Đỗ Nhật Kim Thi, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phù Đổng, phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh. Làm việc và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nhưng hầu như năm nào cô cũng thu xếp thời gian ra Thanh Hóa theo các đoàn thiện nguyện lên vùng cao tặng quà đông, quà tết cho những đứa trẻ vùng cao. Dự kiến cuối tháng 1/2026, câu lạc bộ tiếp tục tổ chức gói bánh chưng, tặng quà tết cho trẻ em các bản khó của xã Trung Lý và trao quà cho trẻ mồ côi, bệnh nhi tan máu bẩm sinh trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cũ.

Biên giới ấm dần

Mùa này, sương núi ở xã Na Mèo xuống nhanh. Cái lạnh vùng biên hiện rõ trên từng bậc sân trường, từng vai áo mỏng của học trò tan học muộn. Giữa khoảnh khắc ấy, chuyến xe đoàn thiện nguyện của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa) và Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans) mang theo những chiếc áo ấm vào bản làng. Chiều đông, 730 chiếc áo ấm được trao tận tay học sinh Trường Tiểu học Na Mèo, Trường THCS Na Mèo và Trường Mầm non Na Mèo.

Cùng trong chuyến đi ấy, đoàn đã trao những phần quà và giao lưu thể thao, văn nghệ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Những phần quà thiết thực cùng buổi giao lưu giản dị giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị có thêm động lực bám chốt, vững bước chân tuần tra.

Đây không phải lần đầu PVOIL Thanh Hóa lên Na Mèo. Nhiều năm nay, cứ trước tết lại có một chuyến “lên non” như thế đều đặn. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa Lê Nhân Hồng chia sẻ: "Chỉ mong các cháu có áo ấm để đến lớp, để cái rét không làm gián đoạn con chữ. Chính sự giản dị ấy khiến những chuyến đi không mang cảm giác làm cho có, mà giữ được sự gần gũi, thật lòng".

Ở miền biên viễn, tết không đến bằng pháo hoa, mà đến từ những chuyến xe vượt núi, từ chiếc áo ấm vừa vặn trên vai trẻ nhỏ. Nhỏ bé thôi, nhưng sâu đậm tình người...

Bài và ảnh: Tăng Thúy