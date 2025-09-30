Đồn Biên phòng Quang Chiểu đưa kiến thức pháp luật đến các xã biên giới

Đồn Biên phòng Quang Chiểu có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 45,261km đường biên giới, với 22 mốc quốc giới trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, tiếp giáp với 9 bản của 2 huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn 2 xã có 22 bản, với 2.022 hộ đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao và Khơ Mú sinh sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con Nhân dân bản Cò Cài, xã Quang Chiểu.

Với phương châm 5 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc” và 4 bám “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, nhất là đội vận động quần chúng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với địa phương 2 xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy chế biên giới Việt Nam – Lào; Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới; Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng chống mua bán người. Vận động Nhân dân không tham gia các hoạt động như mua bán vận chuyển, sử dụng chất ma túy, pháo nổ, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tổ chức 42 buổi tuyên truyền pháp luật trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh với 3.845 lượt người nghe; phối hợp với Hội LHPN 2 xã tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho chị em phụ nữ trên địa bàn với 985 người nghe; tổ chức mở lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho chị em phụ nữ và người dân bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu với 37 học viên. Phối hợp với đoàn thanh niên xã Mường Chanh và Trường THCS Mường Chanh tổ chức giới thiệu cho các em học sinh nâng cao hiểu biết về đường biên, cột mốc.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Việc tuyên truyền PBGDPL tập trung vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống mà bà con quan tâm. Ngoài ra, đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hướng dẫn Nhân dân đưa cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, bảo vệ môi trường, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe. Qua đó giúp người dân từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, đơn vị đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các bản để tuyên truyền PBGDPL, vận động bà con tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong định hướng, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, đơn vị còn phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ vậy, bà con các bản ở 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh đã cung cấp cho đồn nhiều tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị phối hợp với Công an xã Mường Chanh và Công an xã Quang Chiểu bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,2g heroin; 379 viên ma túy tổng hợp. Vận động Nhân dân giao nộp 24 khẩu súng kíp các loại; xử lý vi phạm hành chính 3 vụ, 3 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, xử phạt 12 triệu đồng.

Qua tuyên truyền PBGDPL của Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh luôn ổn định.

Bài và ảnh: Tiến Đông