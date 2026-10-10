Đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng loại thứ hai World Cup 2030; Ronaldo chạm mốc 980 bàn thắng

Đình Bắc chấn thương cơ không quá nặng, kịp thời trở lại dự Asian Cup 2027; Real Madrid dậy sóng vì Mbappe; MU đối mặt khủng hoảng nhân sự trầm trọng trước đại chiến với Tottenham... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (10/10).

Đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng loại thứ hai World Cup 2030

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á vào ngày 15/12 tới. Dựa trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất (đứng thứ 99 thế giới và 17 châu Á), đội tuyển Việt Nam chính thức được miễn thi đấu giai đoạn đầu và đi thẳng vào vòng loại thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam được vào thẳng vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Với vị trí này, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng các đội như Thái Lan, Trung Quốc, Jordan... Nhờ đó, tuyển Việt Nam tránh được nhiều đối thủ quen thuộc nhưng vẫn đối mặt nguy cơ chạm trán các đại diện khó chịu từ nhóm 3 như Indonesia hay Malaysia. Vòng loại thứ hai gồm 36 đội chia làm 9 bảng, thi đấu vòng tròn sân nhà và sân khách để tranh vé đi tiếp.

Đình Bắc chấn thương cơ không quá nặng, kịp thời trở lại dự Asian Cup 2027

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chỉ gặp chấn thương cơ sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Lion City Sailors tại Cúp C1 Đông Nam Á tối 8/10, hệ quả từ việc phải cày ải với mật độ dày đặc suốt thời gian dài qua ở cả cấp độ CLB lẫn các đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc chấn thương không quá nặng, kịp tham dự Asian Cup 2027.

Chân sút sinh năm 2004 sẽ phải vắng mặt khoảng 3 đến 4 vòng đấu sắp tới tại V.League để nghỉ ngơi và hồi phục thể trạng. Đây là tin vui cho HLV Kim Sang-sik và người hâm mộ khi chấn thương của anh không quá nghiêm trọng, đảm bảo kịp bình phục hoàn toàn để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 tới tại Saudi Arabia.

MU đối mặt khủng hoảng nhân sự trầm trọng trước đại chiến với Tottenham

Manchester United đang đối mặt với bài toán nhân sự cực kỳ nan giải trước thềm cuộc tiếp đón Tottenham tại vòng 6 Premier League.

MU đối mặt nguy cơ thiếu nhiều trụ cột trước trận gặp Tottenham tại Old Trafford.

Hàng loạt trụ cột quan trọng như Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Noussair Mazraoui cùng nhiều cầu thủ khác gặp vấn đề thể lực sau đợt tập trung ĐTQG, khiến HLV Michael Carrick thiếu hụt trầm trọng các phương án ở những vị trí then chốt.

Sự sứt mẻ lực lượng này làm gia tăng áp lực lớn cho “Quỷ đỏ” trong bối cảnh họ mới chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng đấu và đứng thứ 12. Trong khi đó, Tottenham cũng đang khát điểm khi đứng cuối bảng. Cuộc đối đầu sắp tới không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa áp lực cho Carrick mà còn là bài kiểm tra khốc liệt về chiều sâu đội hình của MU.

Ronaldo chạm mốc 980 bàn thắng

Trở lại khoác áo Al Nassr sau những ồn ào tại đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 41.

Ronaldo tiến gần hơn đến cột mốc 1000 bàn thắng. Ảnh: Al Nassr

Trong trận đấu tại vòng 8 Saudi Pro League, siêu sao sinh năm 1985 ghi bàn mở tỷ số ở phút 23, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 980 và tiến gần hơn đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn.

Cùng với pha lập công của Ronaldo, Samu Costa và Kingsley Coman đã ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Al Diriyah. Giành trọn 3 điểm, Al Nassr vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 19 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu về hiệu số và tiếp tục phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch.

Real Madrid dậy sóng vì Mbappe

Real Madrid tiếp tục đối mặt với bầu không khí căng thẳng khi ngôi sao Kylian Mbappe liên tục vướng vào lùm xùm liên quan đến thái độ cá nhân, chiến dịch truyền thông rầm rộ và lịch trình hồi phục chấn thương trong đợt tập trung ĐTQG.

Mbappe bị đau trong trận Real Betis - Real Madrid ở vòng 33 La Liga. Ảnh: EPA

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin những hành động của tiền đạo người Pháp đã tạo ra sự rạn nứt và khiến phòng thay đồ đội bóng trở nên lạnh lẽo trước thềm tháng 10 giông bão.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận gặp Villarreal, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng giận dữ bênh vực học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định những tin đồn trên là “lố bịch” và hoàn toàn sai sự thật. Mourinho kỳ vọng các cổ động viên sẽ nhìn nhận công tâm, đồng thời xác nhận Mbappe có thể sẽ đá chính trong trận đấu tới.

HS