Đối thoại tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực công an cấp xã

Sáng 8/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với công an cấp xã theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Công an tỉnh với 166 công an xã, phường trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, thống nhất giải pháp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của công an cấp xã trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng chức năng đã trực tiếp giải đáp 36 nội dung kiến nghị, đề xuất của công an xã, phường, tập trung vào các nhóm vấn đề về công tác tham mưu, công tác Đảng, xây dựng lực lượng; công tác chuyên môn; điều kiện bảo đảm hoạt động và cơ chế phối hợp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Các ý kiến phản ánh những khó khăn phát sinh khi địa bàn, thẩm quyền và khối lượng công việc của công an cấp xã ngày càng mở rộng.

Trong đó, nhiều đơn vị đề nghị điều chỉnh chế độ thông tin, báo cáo theo hướng khoa học, sát thực tiễn; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra và hoàn thiện quy trình phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Hội nghị tổ chức trực tuyến kết nối với điểm cầu tại trụ sở 166 công an xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp màn hình.

Công an một số xã, phường cũng đề nghị bổ sung biên chế, cán bộ chỉ huy phụ trách công tác phòng, chống tội phạm; trang cấp máy tính, thiết bị số hóa hồ sơ, hệ thống cơ yếu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; đồng thời điều chỉnh số lượng, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại diện các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh giải đáp, hướng dẫn một số quy trình nghiệp vụ trong công tác công an.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ đã trao đổi, giải đáp những vấn đề công an xã, phường quan tâm; đồng thời hướng dẫn biện pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đối với những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, các phòng nghiệp vụ được giao rà soát, tổng hợp, ban hành văn bản hướng dẫn, bảo đảm xử lý kịp thời, thống nhất, đúng quy định.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định toàn bộ ý kiến được nêu trực tiếp hoặc gửi bằng văn bản sẽ được tiếp thu đầy đủ, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị chức năng nghiên cứu, xử lý.

Đồng chí yêu cầu các phòng nghiệp vụ phát huy vai trò “tư lệnh” trên từng lĩnh vực, tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ công an cấp xã. Trước mắt, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026; triển khai hiệu quả Đề án 06, nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng xã, phường không ma túy; quản lý, giáo dục, phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Đối với công an xã, phường, cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động nguồn lực bảo đảm điều kiện làm việc; đồng thời mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao tinh thần tự học, tự rèn, nắm chắc địa bàn, vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ. Những khó khăn phát sinh phải được báo cáo, trao đổi kịp thời với các phòng chức năng để xử lý, không để tồn đọng.

Tuyết Hạnh