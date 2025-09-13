Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy hiệu quả chính quyền 2 cấp

Nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, Đảng ủy xã Nga Thắng đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát với thực tiễn, gần dân và phục vụ Nhân dân.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm PVHCC xã Nga Thắng được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.

Đẩy mạnh việc tích tụ và tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với XDNTM nâng cao và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là hướng đi được Đảng ủy xã thống nhất tập trung thực hiện ngay sau khi chính quyền mới đi vào vận hành. Chủ trương này không chỉ dựa trên tiềm năng, lợi thế của một xã sau sáp nhập, mà còn từ sự lắng nghe ý kiến người dân của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhờ đó sự đồng thuận đã nhanh chóng được tạo dựng ngay từ những ngày đầu triển khai nhiệm vụ. Xã phấn đấu năm 2025 tổng thu nhập toàn xã đạt 2.033,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng.

Anh Phạm Đồng Quê ở thôn Đồng Đội cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi với định hướng phát triển mà cấp ủy, chính quyền xã đề ra. Riêng gia đình tôi cũng đang tiếp tục phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 8.000m2 trồng dưa Kim Hoàng hậu, dưa chuột baby; duy trì trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp quy mô lớn, ao nuôi cá, tôm trên diện tích khoảng 7.000m2... đáp ứng nhu cầu của thị trường và chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm, với doanh thu hằng năm đạt từ 15 - 18 tỷ đồng.

Cùng với định hướng phát triển kinh tế, ngay khi bộ máy mới của xã đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã có sự thống nhất cao trong xây dựng và ban hành quy chế làm việc; tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên; thành lập các chi bộ cơ sở; phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân... Cùng với đó, việc thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy xã được thực hiện theo đúng quy định và đi vào hoạt động trên tinh thần trách nhiệm cao. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận là điều kiện quan trọng để các chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy địa phương được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Phạm Văn Thắng cho biết, tuy gặp không ít khó khăn trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) do cán bộ, công chức trung tâm chủ yếu từ các lĩnh vực khác chuyển sang; kỹ năng sử dụng của người dân qua dịch vụ công còn rất hạn chế; cơ sở hạ tầng công nghệ chưa được đồng bộ... Tuy nhiên, trung tâm đã đề xuất xã phân công, bố trí cán bộ, công chức đúng với sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục quan tâm bố trí thêm nhân lực là cán bộ bán chuyên trách hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của trung tâm, từ việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, đến việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường tuyên truyền các quy định, quy trình trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để Nhân dân biết rõ và thực hiện hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm làm tiêu chí phục vụ, thước đo trong đánh giá thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Từ ngày 1/7 đến 8/9, trung tâm PVHCC đã tiếp nhận 972 hồ sơ, giải quyết trước hạn 865 hồ sơ, đúng hạn 97 hồ sơ, trả lại 10 hồ sơ. Việc giải quyết kịp thời các TTHC của người dân đã tạo niềm tin, kéo gần khoảng cách giữa Nhân dân với chính quyền.

Xã Nga Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Nga Sơn cũ gồm: Nga Văn, Nga Thắng, Nga Phượng và Nga Thạch. Đảng bộ xã có 1.503 đảng viên sinh hoạt ở 52 tổ chức cơ sở đảng. Để đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ và sâu sát người dân. Đồng thời, kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả; thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số; đa dạng hóa công tác tuyên truyền và chú trọng kết nối, phản hồi ý kiến Nhân dân. Vì vậy, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, cơ bản bộ máy của xã đã hoạt động ổn định.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Thắng Trịnh Văn Tiến, để chính quyền 2 cấp hoạt động hiệu quả, ngoài đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, đề nghị Trung ương sớm có chính sách phụ cấp, hỗ trợ cán bộ cơ sở; đồng thời rà soát, cập nhật quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp xã để khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu sót, đảm bảo sự thông suốt và minh bạch trong hoạt động. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ các phòng, ban chuyên môn, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ, công chức, người lao động, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền. Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn thiện các quy định phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình mới. Đối với những nội dung đã rõ về chức năng, nhiệm vụ và đủ điều kiện thực hiện, cần mạnh dạn giao quyền, giao trách nhiệm cụ thể cho cấp dưới, gắn với công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên.

Bài và ảnh: Phan Nga