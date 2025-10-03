Điện Kremlin: Đề xuất của Tổng thống Putin không nhằm kéo dài New START

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa khẳng định, đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) không đồng nghĩa với lời mời kéo dài hiệu lực văn kiện này, vốn đang bị đình chỉ và sắp hết hạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: Spotify.

Bà Zakharova nhấn mạnh, New START không có cơ chế tái gia hạn, do đó việc khôi phục hay kéo dài hiệp ước sẽ là một nhiệm vụ hết sức phức tạp, đòi hỏi nhiều nỗ lực, bao gồm các cuộc đàm phán riêng rẽ, quy trình phê chuẩn từ nghị viện và hàng loạt thủ tục pháp lý khác.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga cũng khẳng định, quan hệ hiện tại giữa Nga và Mỹ không đủ nền tảng tin cậy, cũng như thời gian cần thiết để tháo gỡ những trở ngại trong việc gia hạn Hiệp ước New START. Bà nhắc lại rằng, việc Nga đình chỉ tham gia hiệp ước đã được luật hóa, xuất phát từ “hàng loạt vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng”. Theo bà, START mới sẽ chính thức kết thúc vào ngày 5/2/2026 theo thời hạn quy định, và Nga hiện không tìm kiếm “giải pháp sáng tạo” nào để kéo dài toàn bộ hay một phần hiệp ước.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới Nga - Mỹ (New START) - Ảnh: Plutus IAS

Trước đó, ngày 22/9, trong cuộc họp báo với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow có kế hoạch duy trì nguyên trạng được thiết lập theo Hiệp ước START mới “nhằm tránh kích động một cuộc chạy đua vũ trang”, và Moscow sẵn sàng tuân thủ hiệp ước này thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn, nếu Mỹ cũng hành động tương tự. Tuy nhiên, phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ngày 2/10, Tổng thống Putin thừa nhận những khó khăn trong đối thoại về Hiệp ước START mới với Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá quan hệ Nga - Mỹ hiện không chỉ bị đình trệ mà đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Nga “bảo lưu quyền được định hướng bởi lợi ích quốc gia” và một trong số đó là khôi phục hoàn toàn quan hệ với Mỹ.

Điện Kremlin cho biết, Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi nào về đề xuất của Tổng thống Putin. Người phát ngôn Dmitry Peskov cảnh báo, nếu Washington không đồng ý gia hạn thêm một năm, Nga sẽ có “biện pháp đối phó” và việc hiệp ước chấm dứt hoàn toàn sẽ đặt an ninh quốc tế trước rủi ro lớn.

Thanh Giang

Nguồn: Tass