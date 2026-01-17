Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Tờ báo của Đức Berliner Zeitung vừa nhận định, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong nội bộ liên minh phương Tây và tiến trình hòa bình tại Ukraine bị một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cản trở, Pháp đang đứng trước một cơ hội thực tế để rời khỏi khối này.

Tờ báo của Đức Berliner Zeitung vừa nhận định, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong nội bộ liên minh phương Tây và tiến trình hòa bình tại Ukraine bị một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cản trở, Pháp đang đứng trước một cơ hội thực tế để rời khỏi khối này.

Báo Berliner Zeitung (Đức): Pháp đứng trước cơ hội thực tế để rời NATO. Ảnh: Getty.

Theo báo Berliner Zeitung (BZ), sáng kiến do bà Clémence Guetté, Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp (Hạ viện) đề xuất kêu gọi Pháp rời khỏi NATO có thể trở thành hiện thực trong bối cảnh xuất hiện bất đồng nội bộ trong liên minh. Bài báo nêu rõ: “Lần đầu tiên tại Pháp, một dự luật kêu gọi rút khỏi NATO đã được trình lên Quốc hội. Điều từng bị coi là sản phẩm của trí tưởng tượng chính trị nay bất ngờ trở thành một khả năng thực tế”.

Theo tác giả của sáng kiến này, nghị sĩ Clémence Guetté, nhu cầu tiến hành bước đi như vậy xuất phát từ quyết định có chủ ý của Mỹ trong việc chính thức quay trở lại theo đuổi một chính sách mang tính quyền lực công khai.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Berliner Zeitung, bà Guetté cho rằng việc duy trì tư cách thành viên trong một liên minh do một cường quốc dẫn dắt mà theo bà là không tôn trọng luật pháp quốc tế là điều không mong muốn đối với Pháp, làm suy giảm ổn định của đất nước và khiến Paris đối mặt nguy cơ bị cuốn vào những xung đột đi ngược lại lợi ích quốc gia.

Bài viết cũng cho rằng việc Paris rút khỏi NATO có thể cho phép nước này tự chủ hơn trong việc định hình lộ trình giải quyết hòa bình cho vấn đề Ukraine, vốn gần đây rơi vào bế tắc do các chính sách cứng rắn chống Nga của một số thành viên trong khối.

Báo Berliner Zeitung cũng cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ hoài nghi về định hướng phát triển của NATO, đồng thời triển khai lực lượng Pháp tới Greenland, trong đó có mục tiêu đối phó với các thách thức xuất phát từ Washington.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

Trong khi đó, theo tờ Le Journal du Dimanche, đảng Nước Pháp Bất Khuất mà bà Guetté là thành viên, từ lâu đã chỉ trích các hoạt động của NATO, ủng hộ việc giải thể liên minh và nhiều lần kêu gọi Pháp rút khỏi các hoạt động của NATO trong những năm gần đây.

Trước đó, vào tháng 12/2021, nghị sĩ Bastien Lachaud của đảng này từng trình lên Quốc hội một nghị quyết kêu gọi chính phủ khởi động tiến trình rút Pháp khỏi bộ chỉ huy chung của NATO, song đề xuất này không được thông qua.

Thúy Hà

Nguồn: TASS

