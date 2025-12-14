Đề xuất bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch cấp giấy phép lái xe

Nhiều ý kiến cho rằng phần thi mô phỏng trong sát hạch cấp giấy phép lái xe chưa phát huy đúng yêu cầu đề ra, thậm chí tạo thêm áp lực cho thí sinh.

Các tình huống trên phần thi mô phỏng chưa phản ánh đúng thực tế giao thông và có yếu tố “đánh đố”.

Bộ Công an đã đề xuất bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trong sát hạch lái xe ô tô, thay vào đó thí sinh chỉ cần đạt 3 phần: lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường, nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm gánh nặng và tăng tính thực tế cho người học. Lý do chính là bài thi mô phỏng hiện bị nhiều người cho là thiếu thực tiễn, có những tình huống “đánh đố” thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe thực tế. Đề xuất này đang trong quá trình lấy ý kiến và được nhiều người dân ủng hộ.

Sau khi trải qua 2 phần thi lý thuyết, thực hành, chị Xuân (tỉnh Bắc Ninh) đã có hình tâm lý khá căng thẳng khi bước vào phần thi mô phỏng, do phần thi này đã khiến nhiều học viên không đỗ. Tuy đã rất cố găng, nhưng chị vẫn trượt phần thi mô phỏng.

Nhiều ý kiến cho rằng phần thi mô phỏng thời gian qua chưa phát huy đúng yêu cầu đề ra với thí sinh, thậm chí tạo thêm áp lực kỹ thuật khi thí sinh phải “học mẹo” nhiều hơn là rèn kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Không những thế, các tình huống trên mô phỏng chưa phản ánh đúng thực tế giao thông và có yếu tố “đánh đố”. Do vậy, nhiều cơ sở đào tạo lái xe đã đồng tình với đề xuất bỏ phần thi mô phỏng.

Ông Nguyễn Văn Bảy (giáo viên hướng dẫn thực hành, Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Đông Đô) cho biết: "Phần thi mô phỏng thiếu thực tế, bởi một tình huống người ta có thể xử lý trước thì an toàn hơn là xử lý sau. Trong phần mềm, xử lý trước sẽ không có điểm, mà xử lý sau có điểm. Tôi thấy như vậy là bất hợp lý".

“Nội dung sát hạch, mô phỏng các tình huống giao thông chưa phù hợp với thực tiễn giao thông ở Việt Nam, làm phức tạp quy trình thi và tăng chi phí không cần thiết, không phản ánh rõ được năng lực lái xe của thí sinh dự thi”, Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh (Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Đào tạo, Sát hạch, Quản lý giấy phép, Cục Cảnh sát giao thông) nhận định.

Việc bỏ phần thi mô phỏng sẽ giúp người tham gia sát hạch giấy phép lái xe đỡ tốn kém thời gian, công sức. Việc sát hạch nên tập trung vào phần lý thuyết và kỹ năng lái xe thực tế của người thi. Đây mới là những yếu tố phản ánh đúng thực lực của thí sinh, quyết định đến chất lượng tay lái.

Theo TTXVN