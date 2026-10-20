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Đề nghị 11 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

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Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 57/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Đề nghị 11 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 57/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Đề nghị 11 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Từ ngày 21-22/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN)

Nội dung văn bản nêu rõ: Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 21/10 đến ngày 22/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển (bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi) theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Cùng với đó, các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các địa phương bố trí trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Gió mạnh #Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai #Thành phố #trên biển #Ứng phó #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Quốc gia #khu vực Bắc biển Đông #Phòng thủ #Chỉ đạo

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